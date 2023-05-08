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Стилістка назвала моделі джинсів, які краще не купувати: фотоприклади

Від яких моделей джинсів варто відмовитись (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Джинси є базовою річчю у кожному гардеробі. Експерти радять мати хоча б три різних пари. Втім насправді джинси не так легко вибрати - слід дотримуватись не лише модних тенденцій, а й відштовхуватись від особистих параметрів фігури.

Про це розповідає стилістка Alena Miasoed в Instagram.

Від яких моделей джинсів варто відмовитись

"Сьогодні, за вашими численними запитами, пропоную почати розбиратися з темою джинсів. З початку розберемося, які точно купувати не варто", - пише експертка.

Зокрема вона не радить купувати наступні моделі:

  • усі види джинсів із гумкою на талії, бо вони її розширюють.
  • моделі з ґудзиками на гульфіку, які збільшують живіт навіть там, де його немає.⠀
  • закочені джинси. Вони вкорочують ноги й розширюють ікри (за виключенням широких довгих штанів).
  • моделі із зайвими потертостями, які візуально збільшують об'ємні ноги. Такі підходять тільки худесеньким.
  • занадто обтиснені, особливо в районі дір, щоб це не нагадувало перетягнуту ковбаску.

Від яких моделей джинсів варто відмовитись у цьому сезону (фото: Instagram Alena Miasoed)

Раніше ми розповідали про те, які речі у гардеробі додають вам років.

Читайте також про те, яке взуття увійшло в антитренди 2023 року.

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