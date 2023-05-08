Стилістка назвала моделі джинсів, які краще не купувати: фотоприклади

Джинси є базовою річчю у кожному гардеробі. Експерти радять мати хоча б три різних пари. Втім насправді джинси не так легко вибрати - слід дотримуватись не лише модних тенденцій, а й відштовхуватись від особистих параметрів фігури.
Про це розповідає стилістка Alena Miasoed в Instagram.
"Сьогодні, за вашими численними запитами, пропоную почати розбиратися з темою джинсів. З початку розберемося, які точно купувати не варто", - пише експертка.
Зокрема вона не радить купувати наступні моделі:
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