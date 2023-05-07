Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)

З віком все складніше стає вдало організовувати свій гардероб та створювати красиві та доречні образи. Не варто за допомогою одягу приховувати свій вік, втім точно треба уникати помилок, через які вбрання може зробити вас візуально старшими.

Носити одяг тільки із довгими рукавами

У зрілому віці шкіра рук може "натякати" оточенню на те, скільки вам років. Однак насправді ніхто не приділяє цьому аж надто великої уваги. Тому влітку варто відмовитися від довгих рукавів. Інакше ви виглядатимете дивно, якщо надягнете такий одяг, коли надворі спекотно.

Не варто влітку ховати руки під довгою одежею (скриншот)

"Старечі" сумки

Чи знаєте ви, що великі сумки також відомі як сумочки "старої жінки"? Відмовтеся від важких та масивних моделей, й віддайте перевагу маленьким і елегантним речам. Повірте навіть у такі сумочки помістяться усі необхідні вам речі.

Вибирайте невеликі сумки з елегантним дизайном (скриншот)

Трикотажний одяг

Попри те, що трикотаж зручний, він здатний підкреслити всі недоліки фігури. Якщо ви хочете приховати певні частини тіла, краще носити одяг з бавовни, вовни та шовку. Якщо ж вам дуже подобається трикотаж, тоді купуйте одяг вільного крою, аби він не був надто приталений.

Трикотажний одяг може підкреслити недоліки фігури (скриншот)

Приховування фігури

Є тенденція, що чим старшими стають жінки, тим частіше починають носити вільний одяг. Втім варто підкреслювати переваги вашої фігури, це допоможе вам отримати більш привабливий силует. Відмовтеся від "мішків для сміття" та поекспериментуйте зі стилями.

Зрілим жінкам не варто носити тільки одяг вільного крою (фото: freepik)

Міні-спідниці

З віком слід уникати "міні" предметів одягу. Навіть, якщо у вас чудові ноги, все одно у міні-спідниці ви виглядатимете не дуже доречно й це видасть те, що ви хочете приховати свій реальний вік. Таким чином чи отримаєте зворотний ефект. Довжина плаття чи спідниці трішки вище колін буде доволі пристойним варіантом.

У зрілому віці варто відмовитись від міні-спідниць (скриншот)

Одяг із матеріалу твід

Це той матеріал, який миттєво додасть вам з десяток років. Твід добре виглядає тільки на дітях і людях, яким за 90 років. Тому експерти радять його уникати у своєму гардеробі, тим паче, що є безліч інших варіантів тканин, які допоможуть вам створити молодіжний образ.

Такий одяг додасть вам років (скриншот)