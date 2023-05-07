ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)

Новость на русском →
Неділя 07 травня 2023 19:33
Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото) Яких помилок не варто допускати у своєму гардеробі (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

З віком все складніше стає вдало організовувати свій гардероб та створювати красиві та доречні образи. Не варто за допомогою одягу приховувати свій вік, втім точно треба уникати помилок, через які вбрання може зробити вас візуально старшими.

Про те, яких помилок у гардеробі варто уникати зрілим жінкам, пише Habit Tribe.

Носити одяг тільки із довгими рукавами

У зрілому віці шкіра рук може "натякати" оточенню на те, скільки вам років. Однак насправді ніхто не приділяє цьому аж надто великої уваги. Тому влітку варто відмовитися від довгих рукавів. Інакше ви виглядатимете дивно, якщо надягнете такий одяг, коли надворі спекотно.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)Не варто влітку ховати руки під довгою одежею (скриншот)

"Старечі" сумки

Чи знаєте ви, що великі сумки також відомі як сумочки "старої жінки"? Відмовтеся від важких та масивних моделей, й віддайте перевагу маленьким і елегантним речам. Повірте навіть у такі сумочки помістяться усі необхідні вам речі.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)Вибирайте невеликі сумки з елегантним дизайном (скриншот)

Трикотажний одяг

Попри те, що трикотаж зручний, він здатний підкреслити всі недоліки фігури. Якщо ви хочете приховати певні частини тіла, краще носити одяг з бавовни, вовни та шовку. Якщо ж вам дуже подобається трикотаж, тоді купуйте одяг вільного крою, аби він не був надто приталений.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)Трикотажний одяг може підкреслити недоліки фігури (скриншот)

Приховування фігури

Є тенденція, що чим старшими стають жінки, тим частіше починають носити вільний одяг. Втім варто підкреслювати переваги вашої фігури, це допоможе вам отримати більш привабливий силует. Відмовтеся від "мішків для сміття" та поекспериментуйте зі стилями.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)Зрілим жінкам не варто носити тільки одяг вільного крою (фото: freepik)

Міні-спідниці

З віком слід уникати "міні" предметів одягу. Навіть, якщо у вас чудові ноги, все одно у міні-спідниці ви виглядатимете не дуже доречно й це видасть те, що ви хочете приховати свій реальний вік. Таким чином чи отримаєте зворотний ефект. Довжина плаття чи спідниці трішки вище колін буде доволі пристойним варіантом.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)У зрілому віці варто відмовитись від міні-спідниць (скриншот)

Одяг із матеріалу твід

Це той матеріал, який миттєво додасть вам з десяток років. Твід добре виглядає тільки на дітях і людях, яким за 90 років. Тому експерти радять його уникати у своєму гардеробі, тим паче, що є безліч інших варіантів тканин, які допоможуть вам створити молодіжний образ.

Цих речей слід уникати у своєму гардеробі, аби не виглядати старшими (фото)Такий одяг додасть вам років (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, які помилки у зачісці додають вам зайвих років.

Читайте також про те, яке літнє взуття увійшло в антитренди 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди стиль жизни