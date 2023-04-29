Таке більше ніхто не носить. Дивіться, яке взуття очолило антитренди літа 2023 (фото)
Саме час переглянути асортимент свого літнього взуття та за можливості його оновити. Втім іноді не так важливо гнатися за новинками моди, головніше - вчасно відмовитись від моделей, які увійшли в антитренди.
Про те, яке взуття вже не в моді у цьому сезоні, розповідаємо у матеріалі нижче.
Кросівки на танкетці
Ще кілька років тому це взуття було на піку моди, а зараз очолило антитренди. Якщо хочете мати стильний вигляд у цьому сезоні, краще відмовитись від таких кросівок. Замініть їх на більш лаконічний варіант на звичній платформі.
Таке взуття більше не в моді (скриншот)
Спортивні босоніжки
Хоч вони й доволі зручні та практичні, але вже не є актуальними на літо 2023. Їх чудово можуть замінити балетки або ж босоніжки на масивній підошві, особливо, якщо вони матимуть багато ремінців - такі моделі на піку моди.
У цьому сезоні краще відмовитись від такого взуття (скриншот)
Взуття на плоскій платформі
Босоніжки з плоскою підошвою відійшли у минуле. Зараз у моді моделі із масивними платформами - вони додають певної зухвалості образу та роблять його стильним.
Моделі на плоскій підошві увійшли в антитренди (скриншот)
Шпильки
Зараз у моді практичність, а це означає, що варто віддавати перевагу взуттю на стійких широких підборах. Вони зручніші й виглядають також ефектно. Їхньою перевагою є й те, що з ними легко компонувати практично будь-який одяг. Тому створення стильного образу не стане проблемою.
На цей сезон відмовтесь від шпильок (скриншот)
Взуття з круглим носиком
Такі моделі роблять ногу куцою, тому й не дивно, що у світі моди вирішили від них відмовитись. Зараз у трендах взуття із загостреним носиком, воно має набагато делікатніший та акуратніший вигляд. Тому при покупках звертайте увагу саме на таке.
Взуття із круглим носиком більше не в моді (скриншот)
Раніше ми розповідали про те, яке взуття буде наймоднішим у влітку 2023 року.
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