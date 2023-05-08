Стилистка показала модели джинсов, которые лучше не покупать: фотопримеры

Джинсы - базовая вещь в каждом гардеробе. Эксперты советуют иметь хотя бы три разных пары. Но на самом деле джинсы не так легко выбрать - следует придерживаться не только модных тенденций, но и отталкиваться от личных параметров фигуры.
Об этом рассказывает стилистка Alena Miasoed в Instagram.
"Сегодня, по вашим многочисленным запросам, предлагаю начать разбираться с темой джинсов. С начала разберемся, какие точно покупать не стоит", - пишет эксперт.
В частности, она не советует покупать следующие модели:
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