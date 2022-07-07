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Стилист рассказала, как носить шорты в городе и не выглядеть вульгарно

Как носить шорты в городе (freepik)
Автор: Марина Настевич

Пожалуй, шорты легко могут посоревноваться в скандальности даже с самой короткой мини-юбкой. И все же, уместно ли носить этот предмет гардероба в городе или лучше приберечь их для пляжа и дачи?

Стилист Алиса Хмель рассказала в Instagram как выбрать и носить шорты в городе, чтобы выглядеть уместно и не вульгарно.

Уместность и стиль заканчивается на слишком короткой длине и облегающем силуэте, отметила эксперт. Конечно, каждый из нас особенный со своими предпочтениями, стилем, жизнью и потребностями. Не существует универсальных шорт, которые подойдут каждому, надо искать те самые вещи, которые будут уместны и отражать именно вас.

Основные критерии шорт для города:

Длина. Должны заканчиваться так, чтобы прикрывать хотя бы 5-10 см внутренней части бедра. Если уж ну очень хотите короткие, то шорты должны быть свободными. Но я бы рекомендовала оставить их для пляжей или отдыха за городом.

Материал. Деним, лен, хлопок. Ограничений нет. Но наверняка лучше, чтобы материал не просвечивался, если уж так случилось, то белье бесшовное в тон кожи ваш лучший помощник.

Силуэт. Прилегающий, полуприлегающий, свободный. Тут уже зависит от длины изделия и особенностей вашей фигуры, если есть желание их корректировать с помощью одежды.

Стиль. Опять же ограничений вроде нет, но спортивные из полиэстера для бега стоит использовать по назначению. Хотя такие шорты можно скомбинировать с белой американкой, классической оверсайз рубашкой и получится очень стильный повседневный лук.

Посадка. Тоже без ограничений и исходит из ваших предпочтений и особенностей фигуры. Если любите низкую, то рекомендую выбирать оверсайз шорты с длиной не выше середины внутренней части бедра.

Подборка актуальных шорт для города: смотрите и вдохновляйтесь

Какие шорты уместны в городе (фото: instagram.com/alisa__stylista)

Напомним, ранее стилист назвала самые модные юбки лета 2022 и научила, как выбрать фасон под свою фигуру.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А еще писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

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