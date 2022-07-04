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Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 17:29
Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру Модные юбки 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Юбка - базовый элемент гардероба почти каждой женщины, особенно летом. Но чтобы выглядеть стильно и актуально, важно не только знать, что в тренде в этом сезоне, но и правильно подбирать юбку под фигуру.

Стилист-блогер watchingukraine рассказала в Instagram, как правильно выбрать фасон юбки, и какие модели самые модные этим летом.

Фасон

  • Прямой крой - самый универсальный и подойдет всем.
  • Юбки с вертикальным вырезом визуально вытягивают силуэт и тем самым делают вас стройнее
  • Если есть потребность скорректировать бедра, то надо выбирать более плотную ткань, такую как деним или плотный коттон

Длина - на ваш вкус:

  • Мини визуально удлиняет ноги
  • Миди - здесь есть единственное правило, которого надо придерживаться, - край юбки не должен заканчиваться на самой толстой части икры
  • Макси - идет всем и нужно забыть о мифе, что макси длина укорачивает рост, это не так, все зависит от посадки, разрезов и кроя

Принт

  • Здесь действует правило пропорциональности. Если вы носите большие размеры - выбирайте более массивные принты.
  • Для более стройных фигур можно выбрать мелкий принт.


И самое главное правило - выбирайте то, в чем вы чувствуете себя уверенно и комфортно на все 100%.

Какие юбки в моде летом 2022:

Цветное мини

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Классический деним

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Яркий принт

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Длина макси

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Юбка-тенниска

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Минималистичный стиль

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Светлый деним

Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуруТоповые юбки лета 2022 (фото:instagram.com/watchingukraine)

Напомним, ранее стилист показал модные головные уборы лета 2022.

Мы также рассказывали, какими будут самые модные платья этого лета.

А еще писали, как выбрать идеальный купальник под свой тип фигуры.

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