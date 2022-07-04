Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру

Юбка - базовый элемент гардероба почти каждой женщины, особенно летом. Но чтобы выглядеть стильно и актуально, важно не только знать, что в тренде в этом сезоне, но и правильно подбирать юбку под фигуру.

Стилист-блогер watchingukraine рассказала в Instagram, как правильно выбрать фасон юбки, и какие модели самые модные этим летом.