Стилист назвала самые модные юбки лета 2022: как выбрать фасон под свою фигуру
Юбка - базовый элемент гардероба почти каждой женщины, особенно летом. Но чтобы выглядеть стильно и актуально, важно не только знать, что в тренде в этом сезоне, но и правильно подбирать юбку под фигуру.
Стилист-блогер watchingukraine рассказала в Instagram, как правильно выбрать фасон юбки, и какие модели самые модные этим летом.
Фасон
- Прямой крой - самый универсальный и подойдет всем.
- Юбки с вертикальным вырезом визуально вытягивают силуэт и тем самым делают вас стройнее
- Если есть потребность скорректировать бедра, то надо выбирать более плотную ткань, такую как деним или плотный коттон
Длина - на ваш вкус:
- Мини визуально удлиняет ноги
- Миди - здесь есть единственное правило, которого надо придерживаться, - край юбки не должен заканчиваться на самой толстой части икры
- Макси - идет всем и нужно забыть о мифе, что макси длина укорачивает рост, это не так, все зависит от посадки, разрезов и кроя
Принт
- Здесь действует правило пропорциональности. Если вы носите большие размеры - выбирайте более массивные принты.
- Для более стройных фигур можно выбрать мелкий принт.
И самое главное правило - выбирайте то, в чем вы чувствуете себя уверенно и комфортно на все 100%.
Какие юбки в моде летом 2022:
Цветное мини
Классический деним
Яркий принт
Длина макси
Юбка-тенниска
Минималистичный стиль
Светлый деним
Топовые юбки лета 2022 (фото:instagram.com/watchingukraine)
Напомним, ранее стилист показал модные головные уборы лета 2022.
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