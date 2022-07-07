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Стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно

Як носити шорти в місті (freepik)
Автор: Марина Настевич

Мабуть, шорти легко можуть позмагатися в скандальності навіть з найкоротшою міні-спідницею. І все ж, чи доречно носити цей предмет гардероба в місті або краще приберегти їх для пляжу і дачі?

Стиліст Аліса Хміль розповіла в Instagram, як вибрати і носити шорти в місті, щоб виглядати доречно і не вульгарно.

Доречність і стиль закінчується на занадто короткій довжині і облягаючому силуеті, зазначила експерт. Звичайно, кожен з нас особливий зі своїми вподобаннями, стилем, життям і потребами. Не існує універсальних шорт, які підійдуть кожному, треба шукати ті самі речі, які будуть доречні і відображати саме вас.

Основні критерії шорт для міста:

Довжина. Мають закінчуватись так, щоб прикривати хоча б 5-10 см внутрішньої частини стегна. Якщо вже ну дуже хочете короткі, то шорти мають бути вільними. Але я б рекомендувала залишити їх для пляжів або відпочинку за містом.

Матеріал. Денім, льон, бавовна. Обмежень немає. Але напевно краще, щоб матеріал не просвічувався, якщо вже так сталося, то білизна безшовна в тон шкіри ваш найкращий помічник.

Силует. Прилягаючий, напівприлягаючий, вільний. То вже залежить від довжини виробу і особливостей вашої фігури, якщо є бажання їх корегувати за допомогою одягу.

Стиль. Знову ж таки обмежень ніби немає, але спортивні з поліестеру для бігу варто використовувати за призначенням. Хоча такі шорти можна скомбінувати з білою американкою, класичною оверсайз сорочкою і вийде дуже стильний повсякденний лук.

Посадка. Теж без обмежень і виходить з ваших вподобань і особливостей фігури. Якщо полюбляєте низьку, то рекомендую обирати оверсайз шорти з довжиною не вище середини внутрішньої частини стегна.

Добірка актуальних шорт для міста: дивіться та надихайтеся

Які шорті доречні у місті (фото: instagram.com/alisa__stylista)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022 та навчила, як вибрати фасон під свою фігуру.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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