Стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно

Мабуть, шорти легко можуть позмагатися в скандальності навіть з найкоротшою міні-спідницею. І все ж, чи доречно носити цей предмет гардероба в місті або краще приберегти їх для пляжу і дачі?
Стиліст Аліса Хміль розповіла в Instagram, як вибрати і носити шорти в місті, щоб виглядати доречно і не вульгарно.
Доречність і стиль закінчується на занадто короткій довжині і облягаючому силуеті, зазначила експерт. Звичайно, кожен з нас особливий зі своїми вподобаннями, стилем, життям і потребами. Не існує універсальних шорт, які підійдуть кожному, треба шукати ті самі речі, які будуть доречні і відображати саме вас.
Довжина. Мають закінчуватись так, щоб прикривати хоча б 5-10 см внутрішньої частини стегна. Якщо вже ну дуже хочете короткі, то шорти мають бути вільними. Але я б рекомендувала залишити їх для пляжів або відпочинку за містом.
Матеріал. Денім, льон, бавовна. Обмежень немає. Але напевно краще, щоб матеріал не просвічувався, якщо вже так сталося, то білизна безшовна в тон шкіри ваш найкращий помічник.
Силует. Прилягаючий, напівприлягаючий, вільний. То вже залежить від довжини виробу і особливостей вашої фігури, якщо є бажання їх корегувати за допомогою одягу.
Стиль. Знову ж таки обмежень ніби немає, але спортивні з поліестеру для бігу варто використовувати за призначенням. Хоча такі шорти можна скомбінувати з білою американкою, класичною оверсайз сорочкою і вийде дуже стильний повсякденний лук.
Посадка. Теж без обмежень і виходить з ваших вподобань і особливостей фігури. Якщо полюбляєте низьку, то рекомендую обирати оверсайз шорти з довжиною не вище середини внутрішньої частини стегна.
Нагадаємо, раніше стиліст назвала наймодніші спідниці літа 2022 та навчила, як вибрати фасон під свою фігуру.
Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.
А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.