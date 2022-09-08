Стилист назвала вещи, которые обязательно должны быть в осеннем гардеробе украинцев

Что такое базовый гардероб?

Базовый гардероб - это одежда, которую можно свободно сочетать между собой и адаптировать под разные стили. В таком гардеробе преобладают нейтральные цвета, которые разбавляют яркими акцентами на определенной единице вещей: обуви, аксессуарах. Именно такая тактика отбора одежды является наиболее выигрышной.

Из чего должен состоять базовый осенний гардероб для женщин и мужчин

Самыми незаменимыми вещами в осеннем гардеробе являются популярные тренчи и пальто. Для женщин стилист советует верхнюю одежду свободного кроя длины миди. Он прекрасно сделает акценты на изюминках фигуры.

А вот мужчинам стоит выбирать пальто прямого кроя, что визуально сделает владельца выше. К тому же такие пальто создают довольно солидный вид.

Для более теплых дней осени можно выбрать жилет puffer. Обычно у такого жилета нет рукавов, поэтому в нем не будет жарко. Кстати, эту единицу одежды стилист советует иметь в гардеробе как женщинам, так и мужчинам.

Женский жилет puffer

Мужской жилет puffer

Что касается более официальной осенней одежды, то девушкам советуют приобрести брючный или трикотажный костюм. Выгодно иметь брюки кроя палаццо, которые визуально удлиняют ноги.

Женские брюки палаццо

Также стилист советует иметь в шкафу платье-рубашку длины миди или юбку такой же длины.

Мужчинам на случаи официального выхода понадобятся рубашки: базовая белая и шерстяная. Комбинировать их можно с классическими темными джинсами или штанами-слаксами.

Мужские брюки слаксы

В принципе создание базового гардероба превалирует "легкий" верх, то есть необремененный деталями или массой. Эту функцию перекладывают на обувь, ведь часто она имеет массивные элементы или грубую подошву.

Так, стилист выделяет для женщин лоферы на грубой подошве, сапоги челси или сапоги-трубы.

Женские лоферы на грубой подошве

Сапоги-трубы

Женские сапоги Челси

У мужчин перечень осеннего обувного маст-хэва чуть меньше: те же самые сапоги и кроссовки на массивной подошве.

Мужские сапоги челси

Для гармоничного дополнения образа прекрасно служат аксессуары: шапки, шарфы, украшения и сумки. Последние выбирайте по удобству и стилю жизни. Стилист советует обратить внимание на шоперы, сумки-кроссбоди и рюкзаки.

Все фото предоставлены Юлией Сайко.