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Самая теплая за последние десятилетия. Какая будет погода в Украине осенью

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 13:30
Самая теплая за последние десятилетия. Какая будет погода в Украине осенью Фото: какой будет погода в Украине осенью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Этой осенью в Украине ожидается теплая и засушливая погода. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени. Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, туманов", - говорится в прогнозе.

Синоптики не исключают даже гололед и снегопады, прежде всего в Карпатском регионе во второй половине осени.

"Следовательно, погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс", - добавляют в ведомстве.

Какая будет погода в Украине в сентябре

В этот месяц происходит постепенный переход от летних к осенним процессам, но это не помешает тому, что погода в первые 30 осенних дней будет почти летней.

"Ожидается, что в этом году в течение сентября, особенно в его первой половине, на значительной территории страны будет еще сохраняться летняя погода", - говорят в Укргидрометцентре.

Температура

Средняя за месяц температура может быть на 1 градус Цельсия выше, чем за последние 30 лет.

Осадки

В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на западе страны ожидается, наконец, долгожданная влага.

Как сообщалось, текущая рабочая неделя принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Поэтому желательно не забывать зонт и не терять солнцезащитные очки, они еще могут пригодиться.

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