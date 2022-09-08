Стиліст назвала речі, які обов'язково повинні бути в осінньому гардеробі українців

Що таке базовий гардероб?

Базовий гардероб - це одяг, який можна вільно поєднувати між собою та адаптувати під різні стилі. У такому гардеробі переважають нейтральні кольори, які розбавляють яскравими акцентами на певній одиниці речей: взутті, аксесуарах. Саме така тактика відбору одягу є найбільш виграшною.

З чого має складатися базовий осінній гардероб для жінок і чоловіків

Найбільш незамінними речами в осінньому гардеробі є популярні тренчі та пальто. Для жінок стиліст радить верхній одяг вільного крою довжини міді. Він чудово зробить акценти на родзинках фігури.

А от чоловікам варто обирати пальто прямого крою, що візуально зробить власника вищим. До того ж такі пальта створюють досить солідний вигляд.

Для тепліших днів осені можна обрати жилет puffer. Зазвичай у такого жилета немає рукавів, тож у ньому не буде спекотно. До речі, цю одиницю одягу стиліст радить мати в гардеробі як жінкам, так і чоловікам.

Жіночий жилет puffer

Чоловічий жилет puffer

Що стосується більш офіційного осіннього одягу, то дівчатам радять придбати штанний або трикотажний костюм. Вигідно мати штани крою палаццо, які візуально видовжують ноги.

Жіночі штани палаццо

Також стиліст радить мати в шафі сукню-сорочку довжини міді або спідницю такої ж довжини.

Чоловікам на випадки офіційного виходу знадобляться сорочки: базова біла та шерстяна. Комбінувати їх можна із класичними темними джинсами або штанами-слаксами.

Чоловічі штани слакси

У принципі створення базового гардероба превалює “легкий” верх, тобто необтяжений деталями чи масою. Цю функцію перекладають на взуття, адже часто воно має масивні елементи або грубу підошву.

Так, стиліст виокремлює для жінок лофери на грубій підошві, чоботи челсі або чоботи-труби.

Жіночі лофери на грубій підошві

Чоботи-труби

Жіночі чоботи челсі

У чоловіків перелік осіннього взуттєвого маст-хеву трохи менший: ті ж самі чоботи челсі та кросівки на масивній підошві.

Чоловічі чоботи челсі

Для гармонійного доповнення образу прекрасно служать аксесуари: шапки, шарфи, прикраси та сумки. Останні обирайте за зручністю та стилем життя. Стиліст радить звернути увагу на шопери, сумки-кросбоді та рюкзаки.

Усі фото надані Юлією Сайко.