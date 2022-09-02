2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе

Тренды осени 2022 можно охарактеризовать возвратом низкой посадки 2000-х, милитари, кожей, и оверсайзом, который не теряет актуальности. Но это еще не все.

О тонкостях осеннего гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

По словам эксперта, некоторые из направлений перекочевали из летнего в осенний сезон.

"В тренде оверсайз, гранжевая небрежность и одновременно опрятный стиль с элементами школьной формы - преппи", - пишет Анна.

Запомните эти слова на осень 2022:

Гранж и панк

Футуризм

Милитари

Акцент на плече

Кожаный тотал лук

Прозрачность

Преппи

Акцентные перчатки

Металлик и блеск

"Если коротко, то мода 2000-х вернулась. И как всегда в тренде оверсайз", - добавила стилист.

Так что стринги поверх джинсов - теперь не стыдно, а модно!

Запомните эти названия, чтобы быть в тренде этой осенью: