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2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 11:29
2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе Коллаж РБК-Украина: какая одежда должна быть в гардеробе осенью 2022
Автор: Светлана Мащенко

Тренды осени 2022 можно охарактеризовать возвратом низкой посадки 2000-х, милитари, кожей, и оверсайзом, который не теряет актуальности. Но это еще не все.

О тонкостях осеннего гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

По словам эксперта, некоторые из направлений перекочевали из летнего в осенний сезон.

"В тренде оверсайз, гранжевая небрежность и одновременно опрятный стиль с элементами школьной формы - преппи", - пишет Анна.

Запомните эти слова на осень 2022:

  • Гранж и панк
  • Футуризм
  • Милитари
  • Акцент на плече
  • Кожаный тотал лук
  • Прозрачность
  • Преппи
  • Акцентные перчатки
  • Металлик и блеск

2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе

"Если коротко, то мода 2000-х вернулась. И как всегда в тренде оверсайз", - добавила стилист.

Так что стринги поверх джинсов - теперь не стыдно, а модно!

Запомните эти названия, чтобы быть в тренде этой осенью:

  • Длинные пальто
  • Брюки карго
  • Низкая посадка с 2000-х
  • Гольфы и чулки
  • Засвеченное белье из 2000-х
  • Корсеты и бюстье
  • Бомберы оверсайз
  • Бахрома
  • Состаренные косухи оверсайз

2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе

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