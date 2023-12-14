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Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подію

Четвер 14 грудня 2023 16:23
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Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подію Як вибрати стильну зимову сукню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Часто в зимовому гардеробі є сукні, але вони відходять на другий план, бо холодно або не зручно. Стиліст показала сукні, які чудово впишуться в зимовий гардероб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланнм на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

Варіанти стильних зимових суконь

Експерт розвіяла міф і показала сукні, які легко впишуться в зимовий гардероб з будь-яким базовим взуттям та верхнім одягом і не потребують особливих зусиль в стилізації.

Також такі сукні будуть доречними на робочих та сімейних святах.

Взимку краще уникати тонких матеріалів. Віддавайте перевагу більш теплим, щоб не застудитися.

Довжина міді і максі в цей період часу найоптимальніша. Під таку сукню найкраще підійдуть ботфорти або коротке взуття, але тоді не забувайте про теплі колготки.

Сукні з теплих матеріалів вибагливі, оскільки оптично збільшують фігуру. З аксесуарами варто поекспериментувати, щоб вирівняти пропорції - довгі сережки чи кольє підійдуть.

В'язана сукня

Це універсальний варіант, який поєднується з ботильйонами на підборах або з черевиками. Верхній одяг - дублянка або пуховик.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюВ'язана стильна сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Тепла фланелева сукня

Така тепла міні-сукня підійде під будь-який верхній одяг довжини міді або максі.

З взуття варто обрати чоботи-труби або ковбойські масивні черевички.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюТепла сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Молочна міді сукня з драпіровкою

Сукня чудово поєднується з пуховиком, дублянкою або шубою.

З взуття чудово підійдуть чоботи, які заходять під поділ сукні.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюМолочна міді сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Сукня з контрастним коміром

Для такої сукні варто обрати чоботи-труби або сокс-бутс з підборами.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюСукня міді з контрастним коміром (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шкіряна сукня

Сукню можна поєднувати з водолазкою під низ і стилізувати по-різному. На верх можна одягнути дублянку або шубу середньої довжини.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюШкіряна сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Сукня-светр

Для такої сукні найкраще підійдуть жокейські чоботи та грубі чоботи.

Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подіюСукня-светр (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

    Раніше ми повідомляли, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

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