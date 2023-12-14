Стиліст показала 6 варіантів стильних зимових суконь: підійдуть на будь-яку подію
Часто в зимовому гардеробі є сукні, але вони відходять на другий план, бо холодно або не зручно. Стиліст показала сукні, які чудово впишуться в зимовий гардероб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланнм на Instagram стиліста Наталії Москаленко.
Варіанти стильних зимових суконь
Експерт розвіяла міф і показала сукні, які легко впишуться в зимовий гардероб з будь-яким базовим взуттям та верхнім одягом і не потребують особливих зусиль в стилізації.
Також такі сукні будуть доречними на робочих та сімейних святах.
Взимку краще уникати тонких матеріалів. Віддавайте перевагу більш теплим, щоб не застудитися.
Довжина міді і максі в цей період часу найоптимальніша. Під таку сукню найкраще підійдуть ботфорти або коротке взуття, але тоді не забувайте про теплі колготки.
Сукні з теплих матеріалів вибагливі, оскільки оптично збільшують фігуру. З аксесуарами варто поекспериментувати, щоб вирівняти пропорції - довгі сережки чи кольє підійдуть.
В'язана сукня
Це універсальний варіант, який поєднується з ботильйонами на підборах або з черевиками. Верхній одяг - дублянка або пуховик.
В'язана стильна сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Тепла фланелева сукня
Така тепла міні-сукня підійде під будь-який верхній одяг довжини міді або максі.
З взуття варто обрати чоботи-труби або ковбойські масивні черевички.
Тепла сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Молочна міді сукня з драпіровкою
Сукня чудово поєднується з пуховиком, дублянкою або шубою.
З взуття чудово підійдуть чоботи, які заходять під поділ сукні.
Молочна міді сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Сукня з контрастним коміром
Для такої сукні варто обрати чоботи-труби або сокс-бутс з підборами.
Сукня міді з контрастним коміром (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шкіряна сукня
Сукню можна поєднувати з водолазкою під низ і стилізувати по-різному. На верх можна одягнути дублянку або шубу середньої довжини.
Шкіряна сукня (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Сукня-светр
Для такої сукні найкраще підійдуть жокейські чоботи та грубі чоботи.
Сукня-светр (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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