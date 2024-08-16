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Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

П'ятниця 16 серпня 2024 07:15
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Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю Стиль француженки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Француженки вважаються одними з найелегантніших і найстильніших модниць у всьому світі. І якщо ви ще шукаєте класичні речі для базового гардеробу, радимо звернути увагу на те, як одягаються парижанки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які базові принципи їхнього стилю можна взяти собі на замітку.

Простота, витонченість, універсальність і сексуальність - основні складові їхнього повсякденного стилю. В одязі вони віддають перевагу дорогим тканинам, простому крою, пастельним відтінкам та брендовим аксесуарам, а також не женуться за кількістю, віддаючи перевагу якості.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)

Один із базових принципів їхнього стилю - простий крій, але продуманий. Щоб річ сиділа ідеально, начебто на вас пошита.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

В основі образів - класичний стиль та мінімалізм. У француженок багато базових речей: білі сорочки, чорні штани, строгі піджаки, кілька пальт на всі випадки життя, сукні - як повсякденні, так і ошатні.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Також вони полюбляють стримані відтінки: чорний, сірий, білий, бежевий, коричневий, синій та блакитний. А яскраві кольори використовують лише для деталей - це можуть бути шкарпетки, хустка, красиво зав'язана на шиї чи волоссі, взуття, аксесуар чи прикраса.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістюСтиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістюСтиль француженки (фото: instagram.com/ruerodier)

Ще одна особливість їхнього образу - жіночність у поєднанні з легкою недбалістю. Наприклад, можна одягнути класичну сорочку - один із найулюбленіших елементів гардеробу француженок.

Але щоб образ не був суворим, необхідно розстебнути кілька гудзиків зверху, заправити частину сорочки в штани або залишити її спадати. Це надасть йому розслабленості, а також розставить акценти - на шиї, зоні декольте, талії.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Візитна картка француженок - кардигани. Вони можуть бути тонкими, в'язаними, приталеними або вільного крою, однотонними або з принтами. Їх можна носити як поверх суконь та блуз, так і на голе тіло.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/annelauremais)

Ще одне правило - додавати якісні аксесуари до образу. Щоб найпростіші джинси чи сорочка заграли новими відтінками, необхідно доповнити їх сумкою, взуттям, прикрасами та годинником. Тому француженки витрачають багато грошей не на одяг, а на аксесуари.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістю

Стиль француженки (фото: instagram.com/annelauremais)

Француженки вже багато років вибирають зручне взуття на стійкому підборі або навіть без нього: мокасини, балетки, ботильйони, лофери або акуратні білі кеди. Шпильки вони одягають дуже рідко на якісь важливі заходи.

Стиль француженки. Як завжди бути модною та підкорити всіх навколо витонченістюСтиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)

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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Tamara Mory, Andrea Mun, Marissa Cox, Adenorah.

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