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Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути "на стилі"

Четвер 15 серпня 2024 07:15
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Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути "на стилі" Чоловіча мода на осінь 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Не тільки дівчата цікавляться модними тенденціями, а й представники сильної статі. Напередодні нового сезону можна урізноманітнити свій гардероб новими речами або створити капсульний з урахуванням останніх віянь.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на які тренди чоловічої моди варто звернути увагу восени 2024 року.

Мінімалізм

Філософія мінімалізму залишається актуальною восени 2024 року. Вибирайте базові речі: чорні штани прямого крою, блакитні джинси, однотонні футболки, светри пастельних відтінків.

Прості форми, чисті лінії та нейтральні кольори створюють стильні та елегантні образи. Одяг зі строгими силуетами та мінімумом декору дозволить вам виглядати стримано та модно.

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Класичний костюм

Класичні чоловічі костюми завжди в моді. У 2024 році вони будуть доповнені сучасними деталями та тканинами, але при цьому збережуть свою елегантність та статусність.

У моді як костюми з приталеними піджаками та завуженими брюками, так і моделі в стилі оверсайз. Найактуальніший колір сезону - коричневий та його відтінки.

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Стильний образ в офіс (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Стильний образ на свято (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Спортивний стиль

Якщо ви втомилися від класики, зверніть увагу на спортивний стиль, який продовжує набирати популярності серед чоловіків. Комфортні спортивні костюми з якісних тканин поєднують у собі зручність та стиль.

Вибирайте яскраві кольори та нестандартні фасони, щоб виглядати динамічно та сучасно.

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Спортивний стиль теж у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Спортивний стиль теж у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Шкіра

В 2024 році шкіряні вироби стануть особливо популярними серед чоловіків.

Шкіряні куртки, штани, рюкзаки та аксесуари допоможуть створити стильний образ. Класичний чорний або яскраві відтінки шкіри додадуть вам частку сміливості й індивідуальності.

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Зверніть увагу на аксесуари (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Підберіть шкіряне взуття (фото: instagram.com/nealjolly)

Оверсайз

Вільні силуети та об'ємні речі - ще один важливий тренд чоловічої моди на 2024 рік. Оверсайз передбачає великі розміри, що створює відчуття легкості та свободи.

Вибирайте об'ємні светри, бомбери та пальта для створення модного та сучасного багатошарового образу.

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Оверсайз у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/nealjolly)

Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути &quot;на стилі&quot;

Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/nealjolly)

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер знялася в рукавичках українського бренду для британського Vogue.

Читайте також про те, з чим поєднувати трендову джинсову спідницю восени.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Giuseppe Laguardia, Rahadhian A. Gangga, Neal Jolly.

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