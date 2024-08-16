Стиль француженки. Как всегда быть модной и покорить всех вокруг утонченностью

Француженки считаются одними из самых элегантных и стильных модниц во всем мире. И если вы еще в поисках классических вещей для базового гардероба, советуем обратить внимание на то, как одеваются парижанки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие базовые принципы их стиля можно взять себе на заметку.

Простота, изящество, универсальность и сексуальность - основные составляющие их повседневного стиля. В одежде они предпочитают дорогие ткани, простой крой, пастельные оттенки и брендовые аксессуары, а также не гонятся за количеством, предпочитая ему качество.

Стиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)

Один из базовых принципов их стиля - простой крой, но продуманный. Чтобы вещь сидела идеально, как будто пошита на вас.

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

В основе образов - классический стиль и минимализм. У француженок много базовых вещей: белые рубашки, черные брюки, строгие пиджаки, несколько пальто на все случаи жизни, платья - как повседневные, так и нарядные.

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Также они любят сдержанные оттенки: черный, серый, белый, бежевый, коричневый, синий и голубой. А яркие цвета используют лишь для деталей - это может быть носки, платок, красиво завязанный на шее или волосах, обувь, аксессуар или украшение.

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Стиль француженки (фото: instagram.com/ruerodier)

Еще одна изюминка их образа - женственность в сочетании с легкой небрежностью. Например, можно надеть классическую рубашку - один из самых любимых элементов гардероба француженок.

Но чтобы образ не был строгим, необходимо расстегнуть несколько пуговиц сверху, заправить часть рубашки в брюки или же оставить ее ниспадать. Это придаст ему расслабленности, а также расставит акценты - на шее, зоне декольте, талии.

Стиль француженки (фото: instagram.com/andi_mun)

Визитная карточка француженок - кардиганы. Они могут быть тонкими, вязаными, приталенными или свободного кроя, однотонными или с принтами. Их можно носить как поверх платьев и блузок, так и на голое тело.

Стиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)

Стиль француженки (фото: instagram.com/annelauremais)

Еще одно правило - добавлять качественные аксессуары к образу. Чтобы самые простые джинсы или рубашка заиграли новыми оттенками, необходимо дополнить их сумкой, обувью, украшениями или часами. Поэтому француженки тратят много денег не на одежду, а на аксессуары.

Стиль француженки (фото: instagram.com/annelauremais)

Француженки уже много лет предпочитают носить удобную обувь на устойчивом каблуке или даже без него: мокасины, балетки, ботильоны, лоферы или же аккуратные белые кеды. Шпильки они одевают очень редко на какие-то важные мероприятия.

Стиль француженки (фото: instagram.com/tamaramory)