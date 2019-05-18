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Град и сильный ветер: кого ожидают погодные неприятности

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 13:19
Град и сильный ветер: кого ожидают погодные неприятности
Коллаж РБК-Украина

В ближайшее время ожидается непогода

Погода в Украине в воскресенье, 17 апреля, будет разнообразной в зависимости от регионов. Например, на Западе будет ожидаться гром и неприятный ливень. Об этом сообщила Наталка Диденко в соцсети Facebook.

"К грозам и кратковременным ливням, которые могут перейти внезапно в сильный ливень с градом, также сегодня присоединятся Винницкая, Кировоградская и Черкасская области. На остальной территории - солнце", - указано в сообщении.

Град и сильный ветер: кого ожидают погодные неприятностиИллюстративное фото: pixabay.com

19 мая прогнозируются грозовые дожди, которые наиболее вероятны в западной части Украины. Также возможно шквалистое усиление ветра и град. На остальной территории - преимущественно сухо, солнечно.

Температура воздуха ​​составит +21 +28, на юге и востоке +26 +32 градуса. В Крыму завтра вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха от 25 до 28 градусов тепла, во время дождя произойдет снижение до +20 градусов.

 

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве воскресенье пройдет без осадков, столбик термоментра покажет от 25 до 27 градусов тепла.

Напомним, что под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса.

Ранее украинцев удивили прогнозом погоды на выходные. Обещается гроза и град.

Также мы показывали, как побушевала стихия в разных областях Украины.

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