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Украинцев предупредили об опасности: что случилось

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 16:49
Украинцев предупредили об опасности: что случилось
В Украине объявили штормовое предупреждение (коллаж: РБК-Украина)

Украинцам рассказали, что делать в случае опасного штормового ветра

Шторомове предупреждение желтого уровня опасности синоптики объявили в субботу, 18 мая. По информации Украинского гидрометцентра, сильный шквальный ветер с грозами накроет значительную часть страны.

Так, погодных неприятностей следует ожидать жителям запада, а также Одесской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

Здесь непогода продлится до самого вечера, указанные области будет заливать дождями, будет дуть сильный шквальный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду.

А Ровенскую и Черновицкую область засыплет градом.

Украинцев предупредили об опасности: что случилось

В Украине объявили штормовое предупреждение (фото: meteo.gov.ru)

При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:

  • все окна домов плотно закрыть, с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть;
  • на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, не парковать вблизи них свои транспортные средства;
  • избегать пребывания возле старых трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили;

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

Запад Украины продолжит заливать дождями Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях
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