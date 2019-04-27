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Стихия накроет Украину: синоптики напугали прогнозом погоды

STYLERЖизнь    27.04.2019 - 07:10
Стихия накроет Украину: синоптики напугали прогнозом погоды
Погода в Украине 27 апреля принесет дожди и грозы (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в субботу принесет весеннюю грозу

Погода в Украине в субботу, 27 апреля, принесет дожди, грозы и шквальный ветер на значительную часть страны. К счастью, температура воздуха при этом будет довольно комфортной, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ранее синоптики дали не слишком обнадеживающий прогноз на праздничные выходные. Так, в некоторых областях дожди не прекратятся вплоть до начала мая. К тому же ожидается значительное снижения температуры.

Похоже, что прогноз синоптиков сегодня сбудется. Так, гроза ожидается в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской области. На остальной территории в субботу будет без осадков.

Стихия накроет Украину: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине 27 апреля принесет дожди и грозы (фото: РБК-Украина)

К тому же жителям Запада погода преподнесет неприятный сюрприз в виде шквального ветра, который местами будет дуть с интенсивностью 15-20 метров в секунду.

Однако температура воздуха будет высокой даже в регионах с дождями и грозами - ожидается от +22 до +26 градусов.

Прохладнее будет на южном побережье, в частности в Одесской области ожидается от +16 до +18 градусов.

В Киеве сегодня также прогремит первая весенняя гроза. Температурные указатели составят +22... +24 градуса, ветер спокойный - от 5 до 10 метров в секунду.

Стихия накроет Украину: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине 27 апреля принесет дожди и грозы (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода на Пасху 2019-го года.

А также писали о том, что категорически запрещено делать накануне Пасхи.

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