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Стихія накриє Україну: синоптики налякали прогнозом погоди

STYLERЖиття    27.04.2019 - 07:10
Стихія накриє Україну: синоптики налякали прогнозом погоди
Погода в Україні 27 квітня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в суботу принесе весняну грозу

Погода в Україні в суботу, 27 квітня, принесе дощі, грози і шквальний вітер на значну частину країни. На щастя, температура повітря при цьому буде доволі комфортною, повідомляє Український гідрометцентр.

Раніше синоптики дали не надто обнадійливий прогноз на святкові вихідні. Так, у деяких областях дощі не припиняться аж до початку травня. До того ж очікується значне зниження температури.

Схоже, що прогноз синоптиків сьогодні справдиться. Так, гроза очікується у всіх західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській області. На решті територій в суботу буде без опадів.

Стихія накриє Україну: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні 27 квітня принесе дощі і грози (фото: РБК-Україна)

До того ж мешканцям Заходу погода подарує неприємний сюрприз у вигляді шквального вітру, який подекуди дмутиме з інтенсивністю 15-20 метрів за секунду.

Проте температура повітря буде високою навіть в регіонах з дощами і грозами - очікується від +22 до +26 градусів.

Прохолодніше буде на південному узбережжі, зокрема на Одещині очікується від +16 до +18 градусів.

У Києві сьогодні також прогримить перша весняна гроза. Температурні покажчики складуть +22... +24 градуси, вітер спокійний - від 5 до 10 метрів за секунду.

Стихія накриє Україну: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні 27 квітня принесе дощі і грози (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якою буде погода на Великдень 2019-го року.

А також писали про те, що категорично заборонено робити напередодні Великодня.

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