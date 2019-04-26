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Погода на Пасху в Украине: синоптик сделала предупреждение

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 12:14
Погода на Пасху в Украине: синоптик сделала предупреждение
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик рассказала, где ожидается резкое понижение температуры воздуха

Погода в Украине на Пасхальные выходные будет нестабильная и некоторые области могут попасть в зону сильных дождей и гроз. Такой прогноз сделала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко напомнила жителям Украины о годовщине Чернобыльской трагедии и рассказала, что радиационный фон в Киеве не превышает нормы.

"По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, на сегодня, 26 апреля 2019 года, радиационный фон окружающей среды в Киеве (в разных точках измерения) составляет: Багринова гора – 13 мкР/ч, Жуляны – 10мкР/ч, Гидропарк – 9мкР/ч", - написала Диденко.

Она предупредила, что в субботу и в воскресенье дождями и грозами накроет западные и северные области Украины.

"27 апреля и 28 апреля, на Пасху, на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами (карта). На остальной территории будет преобладать сухая погода, разве что во второй половине дня 28 апреля в Харьковской и Луганской области также вероятны отдельные дожди с грозами", - предупредила синоптик.

Погода на Пасху в Украине: синоптик сделала предупреждение

Карта погоды 

Температура воздуха в субботу в Украине будет высокой, а с воскресенья начнется небольшое похолодание.

"Температура воздуха будет высокой, днем +20 +26 градусов, только в воскресенье на западе Украины похолодает до +13 +18 градусов", - добавила Диденко.

В столице в субботу, 27 апреля, ожидается днем +20 +22 градуса, есть вероятность локального дождя.

"На Пасху в Киеве +9 +12 градусов ночью, днем +22 +24 градуса. Также возможен дождь. Поэтому, кроме пасхальных корзинок, прихватите с собой зонтик", - порекомендовала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики напугали прогнозом на праздники.

А также рассказывали о том, что синоптик сделала неблагоприятный прогноз на Пасху.

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