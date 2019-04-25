На Украину надвигается стихия: синоптики напугали прогнозом на праздники

Погода в Украине на выходные с 27 по 30 апреля принесет дожди ливни (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в праздничные дни будет неблагоприятной

Погода в Украине на выходные и праздничные дни будет не слишком благоприятной для походов на природу. Особенно это касается жителей определенных областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на Западе Украины уже завтра, 26 апреля, начнет моросить, а начиная с субботы и заканчивая вторником 30 апреля, дожди не прекратятся, а только усилятся.

Что касается остальных территорий Украины, то облачность и небольшой дождь в субботу и в воскресенье доберется до жителей севера, а 29-30 апреля сильные дожди, а на Юге, Востоке и местами в Центре с грозами, накроют всю Украину.

Погода в Украине 27 апреля (meteo.gov.ua)

Температура воздуха порадует украинцев в ближайшие дни - в пятницу ожидается +22... +27 тепла, а в субботу +21... +26. Однако жителям южного побережья морей в пятницу будет не слишком жарко - от +17 до +19, а в субботу тепло до +23 градусов дойдет и до Юга.

Погода в Украине 28 апреля (meteo.gov.ua)

Однако уже на Пасху ожидается снижение температуры. Волна похолодания начнется с Запада, где 28 апреля будет +16... +18, на остальных территориях все еще +20... +25. А в понедельник, 29 апреля прохладнее станет по всей Украине, кроме Юга. А в северных областях температура и вовсе опустится до +11... +13 градусов.

Погода в Украине 29 апреля (meteo.gov.ru)

В последний день апреля холодно и мокро будет уже по всей Украине - на северо-западе вообще +9... +11 градусов.

Ночью заморозков уже не будет, однако на Севере 29 и 30 апреля температурные указатели составят от +3 до +5 градусов.

Погода в Украине 30 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о погоде на праздничных выходных.

А также писали о том, что категорически запрещено делать в Страстную пятницу.