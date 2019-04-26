Пасха 2019: что категорически нельзя делать накануне праздника

Фото: Пасха 2019 (РБК-Украина)

Пасха – один из самых важных праздников для православных украинцев

Пасха – один из самых важных праздников для православных. Также этот день является очень важным для множества украинцев, которые придерживаются древних традиций его празднования. В частности, многие строго следуют правилам, которые установила церковь в дни до Пасхи и во время самого праздника. В этом году Пасха у православных христиан отмечается в воскресенье 28 апреля.

Что категорически нельзя делать за день или два дня до Пасхи? Читайте в материале Styler.

Как известно, Пасхе 2019 года предшествует Страстная неделя. Ее также называют Страстной седмицей. Она началась 22 апреля. Эти дни считаются самыми скорбными перед светлым праздником Воскресения Христова, которое наступит уже совсем скоро. Кстати, особенно важными православные христиане считают последние три дня перед праздником Пасхи.

Фото: Пасха 2019 – что можно и нельзя делать перед праздником (pixabay.com)

Великая пятница перед Пасхой более известна как Страстная пятница. Этот день издавна считают самым скорбным днем всей седмицы.

Что категорически запрещается верующим в Страстную пятницу? Считается, что в этот день нужно полностью воздержаться от пищи. Можно лишь пить воду. Также в этот день православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте.

Вечером в день Страстной пятницы во время церковных богослужений в храмах выносят Плащаницу. В этот день также запрещается делать что-либо по дому. Строго запрещаются увеселительные мероприятия, например, концерты. В Страстную пятницу запрещено петь, танцевать и даже слушать музыку.

Великая суббота (Страстная суббота) – день, когда в храмах принято вспоминать погребение Христа, информация о котором дошла к нам из Библии. Интересно, что уже в этот день священнослужители в церквях надевают светлые праздничные облачения.

Фото: Пасха 2019 отмечается в воскресенье 28 апреля (pixabay.com)

Что нельзя делать в этот день? Как и в Страстную пятницу, веселиться в этот день строго запрещается. Не стоит посещать увеселительные мероприятия. Нельзя пить алкоголь. Также в этот день те православные, которые строго следуют всем правилам и обычаям, отказываются от пищи. Впрочем, этого не советуют делать беременным женщинам и тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

В Страстную субботу, кроме того, разрешается принимать пищу, но она должна быть горячей и растительной. Есть мясо в этот день тоже запрещается. Еда, которую употребляют в пищу в Страстную субботу, не должна также содержать масла.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой будет погода на Пасху 2019-го года. Свой прогноз относительно погоды на праздники составили синоптики.

Кроме того, сообщалось, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в этом году. На подорожании сказалась инфляция, и экономисты подсчитали, сколько теперь стоят основные продукты для пасхальной корзины в Украине.