Степанов сделал важное заявление о COVID-19: идем не по лучшему сценарию

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине может произойти коллапс медицинской системы из-за стремительного распространения коронавируса. Чиновник также пояснил, почему так происходит.

Об этом глава Минздрава рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

И хотя, по словам Степанова, коэффициент летальности в Украине остается самым низким в мире, несоблюдение простых правил карантина может привести к коллапсу медицинской системы. В один момент в стране просто может не хватить врачей.

"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а потом - за три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарным правилам, - все это говорит, что мы идем не по наилучшему сценарию, мягко говоря... Нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент", - сказал Степанов.

А для того чтобы ситуация начала улучшаться, украинцам необходимо придерживаться простых правил.

Напомним, что в Украине за последние сутки новый рекорд по заражению коронавирусом. На этот раз показатель превысил 3 тысячи инфицированных, и за сутки умерло 72 человека.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских огородах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

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В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

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Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

Шуфрич и Гончаренко устроили спор в прямом эфире

Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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