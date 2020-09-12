Степанов зробив важливу заяву про COVID-19: йдемо не за найкращим сценарієм

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні може статися колапс медичної системи через стрімке поширення коронавірусу. Чиновник також пояснив, чому так відбувається.

Про це очільник МОЗ розповів в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

І хоча, за словами Степанова, коефіцієнт летальності в Україні залишається найнижчим у світі, недотримання простих правил карантину може призвести до колапсу медичної системи. В один момент в країні просто може не вистачити лікарів.

"Виходячи з того, з якою легкістю ми перевалили за 2 тисячі, а потім - за три тисячі, а з іншої сторони - легковажне ставлення до санітарних правил, - все це говорить, що ми йдемо не за найкращим сценарієм, м’яко кажучи… Нам елементарно може не вистачити лікарів в якийсь момент", - сказав Степанов.

А для того, щоб ситуація почала покращуватися, українцям необхідно дотримуватися простих правил.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу новий рекорд по зараженню коронавірусом. Цього разу показник перевищив 3 тисячі інфікованих, а за останню добу 72 людини.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді сталося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, попри заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентарій Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенку за порушення конституції Білорусі