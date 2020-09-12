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В Украине за сутки 3103 новых случая COVID-19

Украина , Суббота 12 сентября 2020 08:59
В Украине за сутки 3103 новых случая COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки 3103 новых случая коронавирусной болезни. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 151 859. Побороли болезнь 68 346 человек, из которых 1341 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 3148 человек, в том числе 72 - за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+428), Харьковской (292), Тернопольской (+280) и Одесской (+225) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей. Украина идет не по лучшему сценарию.

Отметим, в Украине есть 35 тысяч кроватей для госпитализации больных коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, 11 сентября в Украине обнаружили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились 3 144 человека.

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