Стегенця з рисом, запечені в рукаві: рецепт смачнючої страви для всієї родини

Запечені гомілки з рисом в рукаві - це смачна та проста страва, яка не тільки потішить чудовим смаком, але й заощадить зусилля на приготуванні. М'ясо стає соковитим і ніжним, а рис набуває аромату, готуючись разом із гомілками в спеціях.

Про те, як приготувати рис зі стегенцями в рукаві, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для стегенець з рисом

Для того, щоб приготувати запечені стегенця в рукаві, потрібні такі продукти:

курячі гомілки або стегна - 800 г

рис - 250 г

морква - 150 г

цибуля - 120 г

вода - 500 мл

сіль - 1 ч. л.

копчена паприка - 1 ч. л.

карі - 1 ч. л.

оливкова олія - 1 ст. л.

спеції до курки - 1 ч. л.

часник - 2 зубчики

зелень - для подачі

Як готувати стегенця з рисом

Для того, щоб приготувати курячі гомілки, багато дій не потрібно. Втім, щоб м'ясо набуло неповторного смаку та аромату, спершу його необхідно замаринувати.

Для цього стегенця або гомілки необхідно промити, обсушити, та перекласти у глибоку миску. Присипте м'ясо сіллю та перцем, а також додайте суміш спецій до курки.

Щоб підкреслити аромати страви, додайте трохи паприки та карі. Почистьте і розчавіть часник, вкиньте його до маринаду. Влийте до інгредієнтів олію і все вимішайте. Залиште м'ясо на деякий час, щоб воно просочилося маринадом.

Почистьте цибулю, подрібніть її ножем. Моркву помийте, почистьте її від шкірки, а потім наріжте на кружальця. Рис промийте 4-5 разів, допоки вода не стане прозорою. Кулінарний мішок зав'яжіть з одного боку.

Перекладіть в кулінарний пакет промитий рис, а також нарізану цибулю та моркву. Посоліть інгредієнти, влийте в пакет воду, і злегка потрясіть пакет, щоб перемішати продукти.

Поверх овочів викладіть замариновану курятину та зав'яжіть кулінарний пакет. Розігрійте духовку до 180 градусів, перекладіть пакет на деко та випікайте страву близько 60 хвилин.

Розріжте пакет та розкладіть страву по тарілках. Помийте і подрібніть зелень, присипте нею заперечі гомілки з рисом для естетичної подачі.