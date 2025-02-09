Бедрышки с рисом, запеченные в рукаве: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи
Запеченные голени с рисом в рукаве - это вкусное и простое блюдо, которое не только порадует великолепным вкусом, но и сэкономит усилия на приготовлении. Мясо становится сочным и нежным, а рис приобретает аромат, готовясь вместе с голенями в специях.
О том, как приготовить рис с окорочками в рукаве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Что нужно для бедрышек с рисом
Для того, чтобы приготовить запеченные бедрышки в рукаве, нужны такие продукты:
- куриные голени или бедра - 800 г
- рис - 250 г
- морковь - 150 г
- лук - 120 г
- вода - 500 мл
- соль - 1 ч. л.
- копченая паприка - 1 ч. л.
- карри - 1 ч. л.
- оливковое масло - 1 ст. л.
- специи к курице - 1 ч. л.
- чеснок - 2 зубчика
- зелень - для подачи
Как готовить бедрышки с рисом
Для того, чтобы приготовить куриные голени, много действий не требуется. Впрочем, чтобы мясо приобрело неповторимый вкус и аромат, сперва его необходимо замариновать.
Для этого бедрышки или голени необходимо промыть, обсушить, и переложить в глубокую миску. Присыпьте мясо солью и перцем, а также добавьте смесь специй к курице.
Чтобы подчеркнуть ароматы блюда, добавьте немного паприки и карри. Почистите и раздавите чеснок, бросьте его в маринад. Влейте к ингредиентам масло и все перемешайте. Оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось маринадом.
Почистите лук, измельчите его ножом. Морковь помойте, почистите ее от кожуры, а затем нарежьте на кружочки. Рис промойте 4-5 раз, пока вода не станет прозрачной. Кулинарный мешок завяжите с одной стороны.
Переложите в кулинарный пакет промытый рис, а также нарезанный лук и морковь. Посолите ингредиенты, влейте в пакет воду, и слегка потрясите пакет, чтобы перемешать продукты.
Поверх овощей выложите замаринованную курятину и завяжите кулинарный пакет. Разогрейте духовку до 180 градусов, переложите пакет на противень и выпекайте блюдо около 60 минут.
Разрежьте пакет и разложите блюдо по тарелкам. Помойте и измельчите зелень, присыпьте ею голени с рисом для эстетической подачи.
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