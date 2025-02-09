Бедрышки с рисом, запеченные в рукаве: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи

Запеченные голени с рисом в рукаве - это вкусное и простое блюдо, которое не только порадует великолепным вкусом, но и сэкономит усилия на приготовлении. Мясо становится сочным и нежным, а рис приобретает аромат, готовясь вместе с голенями в специях.

О том, как приготовить рис с окорочками в рукаве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для бедрышек с рисом

Для того, чтобы приготовить запеченные бедрышки в рукаве, нужны такие продукты:

куриные голени или бедра - 800 г

рис - 250 г

морковь - 150 г

лук - 120 г

вода - 500 мл

соль - 1 ч. л.

копченая паприка - 1 ч. л.

карри - 1 ч. л.

оливковое масло - 1 ст. л.

специи к курице - 1 ч. л.

чеснок - 2 зубчика

зелень - для подачи

Как готовить бедрышки с рисом

Для того, чтобы приготовить куриные голени, много действий не требуется. Впрочем, чтобы мясо приобрело неповторимый вкус и аромат, сперва его необходимо замариновать.

Для этого бедрышки или голени необходимо промыть, обсушить, и переложить в глубокую миску. Присыпьте мясо солью и перцем, а также добавьте смесь специй к курице.

Чтобы подчеркнуть ароматы блюда, добавьте немного паприки и карри. Почистите и раздавите чеснок, бросьте его в маринад. Влейте к ингредиентам масло и все перемешайте. Оставьте мясо на некоторое время, чтобы оно пропиталось маринадом.

Почистите лук, измельчите его ножом. Морковь помойте, почистите ее от кожуры, а затем нарежьте на кружочки. Рис промойте 4-5 раз, пока вода не станет прозрачной. Кулинарный мешок завяжите с одной стороны.

Переложите в кулинарный пакет промытый рис, а также нарезанный лук и морковь. Посолите ингредиенты, влейте в пакет воду, и слегка потрясите пакет, чтобы перемешать продукты.

Поверх овощей выложите замаринованную курятину и завяжите кулинарный пакет. Разогрейте духовку до 180 градусов, переложите пакет на противень и выпекайте блюдо около 60 минут.

Разрежьте пакет и разложите блюдо по тарелкам. Помойте и измельчите зелень, присыпьте ею голени с рисом для эстетической подачи.