Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга: советы киберполиции

Онлайн-шопинг давно стал неотъемлемой частью жизни украинцев. Особенно это было актуально во время жесткого локдауна, когда многие офлайн магазины были закрыты. При этом не стоит забывать о риске стать жертвой мошенничества при покупке в интернете.
Киберполиция своей странице в Facebook напомнила украинцам, как не стать жертвой мошенников.
Эксперты советуют придерживаться следующих шагов во время онлайн-покупок:
никому не передавайте данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию;
для безопасного онлайн-шоппинга используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж;
при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры;
обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";
внимательно проверяйте правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт (сайт мошенников, - ред.);