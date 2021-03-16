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Як не стати жертвою шахраїв під час онлайн-шопінгу: поради кіберполіції

Автор: Роман Мирончук

Онлайн-шопінг давно став невід'ємною частиною життя українців. Особливо це було актуально під час жорсткого локдауна, коли багато офлайн магазинів були закриті. При цьому не варто забувати про ризик стати жертвою шахрайства при купівлі в інтернеті.

Кіберполіція на своїй сторінці в Facebook нагадала українцям, як не стати жертвою шахраїв.

Експерти радять дотримуватися наступних кроків під час онлайн-покупок:

  • нікому не передавайте дані своєї банківської карти (особливо CVV-код та пін-код), адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;
  • для безпечного онлайн-шопінгу використовуйте тільки перевірені ресурси і вибирайте накладений платіж;
  • при покупці на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходите в сторонні месенджери;
  • зверніть увагу, що сайти, які беруть онлайн-платежі, повинні бути захищені, для цього в назві адреси вони повинні містити https:// і значок "замочок";
  • уважно перевіряйте правильність назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт (сайт шахраїв, - ред.);
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями.

Нагадаємо, розкрита нова схема шахрайства, коли на вашу банківську картку "помилково" перераховують гроші.

Ми також писали про те, що в Україні затримали шахраїв, які продавали "євробляхи".

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Новини України Киберполициямошенничество
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