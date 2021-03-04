На вашу карточку "по ошибке" перечислили деньги: раскрыта новая схема мошенничества

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана, переводя на банковскую карточку своих жертв деньги "по ошибке", которые затем под различными предлогами просят переслать на другой счет - якобы изначальному адресату перевода.

Подробно о действии схемы аферистов рассказала родственница женщины, которой внезапно поступила сумма на карточку в размере 6 тысяч гривен от имени некоего Виталия Соколовского. Через пару дней мужчина позвонил и начал рассказывать, что случайно перепутал цифру при переводе, и деньги, предназначенные на выплату алиментов бывшей жене, ушли не туда. Он просил срочно вернуть отправленную им "по ошибке" сумму - мол, "у ребенка нет памперсов, надо покупать молочную смесь" и далее в том же духе.

Женщина заподозрила неладное и прервала разговор, после чего позвонила менеджеру, который обслуживает ее карту банка, чтобы посоветоваться. Работница финучреждения выслушала историю о "случайном переводе" и просьбе его вернуть, и заявила: "Поздравляю, вы стали жертвой мошенников".

Как объяснили в банке, мошенники мотивируют свои жертвы быстро перечислить деньги назад на указанный ими счет - а потом человека ожидают серьезные проблемы. Такой случай относится к социальной инженерии, которая остается самым популярным методом финансовых аферистов.

Так, злоумышленники могут заказать, например, на AliExpress, товары на крупную сумму. Сначала с их карты на счет выбранной жертвы перечисляется небольшая сумма. По просьбе отправителя получатель "ошибочного перевода" перечисляет деньги не ему, а на указанный им дополнительный счет. И, таким образом, сумма автоматически зачисляется в виде предоплаты за выбранный мошенниками товар. А эта предоплата служит подтверждением дальнейшего погашения остатка стоимости заказа в полном объеме, цена которого может составлять десятки и сотни тысяч гривен.

В Нацбанке напоминают, как нужно действовать, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников. Во-первых, как только на ваш счет упала неожиданная сумма и поступил звонок с просьбой вернуть их, не торопитесь это делать. Во-вторых, следует немедленно обратиться в банк, воспользовавшись телефонами с оборотной стороны платежной карты, чтобы выяснить легитимность отправителя. В-третьих, ни в коем случае не перечислять самим чужие деньги назад: они отзываются только банком.