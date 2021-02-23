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В Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи": видео задержания

Новина українською → Сумы, Вторник 23 февраля 2021 10:23
В Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи": видео задержания В Украине задержали авто-мошенников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Сумах полиция задержала банду мошенников, которые обманывали украинцев, пытаясь им продать "евробляхи".

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Под видом "авто-бизнесменов" эти лица разводили людей на большие суммы. Свои объявления по поводу "пригонки" автомобилей из Европы по выгодной цене они размещали на сайте ОЛХ, и других веб ресурсах! Доходило даже до 19 тысяч с человека", - сказано в сообщении автора поста.

Отмечается, что в ходе проведенных комплексных мероприятий преступники задержаны в городе Сумы сотрудниками Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве вместе со следователями Соломенского управления полиции в г. Киеве.

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Участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам.

В дальнейшем при общении с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. С целью подтверждения реальности возможности покупки автомобиля и введение в заблуждение потерпевших участники группы присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).

Получив средства от потерпевших, злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления.

В Украине повязали мошенников, которые продавали &quot;евробляхи&quot;: видео задержанияПолиция задержала аферистов - "евробляхеров" (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, растаможить "евробляху" теперь можно за копейки, но повезет не всем.

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