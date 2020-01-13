Старый Новый год: все обряды, традиции и запреты праздника

Старый Новый год в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В Украине в ночь с 13 на 14 января празднуют сразу два праздника

В Украине в ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год или Щедрый вечер, который в народе называют еще Маланкой. У православных этот праздник считается самым важным, так как его связывали с циклом так называемого Солнечного круга.

Традиции празднования

В этот день хозяйки обязательно готовят щедрую кутью и вареники с творогом для, а также накрывается богатый и не постный стол. На столе должно быть 12 блюд и обязательно: кутья, узвар, пироги, мясные блюда, холодец, варенки, борщ с пампушками.

Молодежь "водит Маланку" – переодевают парня в женское платье и вместе с ним поют песни и ставят шутливые сценки. По традиции, поздно вечером сжигают дидуха – сноп соломы, который стоит от Святого вечера до Нового года. В старину считали, что сжигание дидуха очистит от нечистой силы.

Вечером девушки собираются, чтобы гадать на свою судьбу. Для этого они пишут на листочках важные события (свадьба, путешествие, работа) и раскладывают вокруг миски с водой. В воду кладут скорлупу от ореха со свечкой. Для того, чтобы узнать свое будущее, нужно закрыть глаза и представить свою мечту, а потом наблюдать, в какую сторону плывет скорлупа.

На следующий день принято ходить и засевать зерном. Сначала щедрувальники обходят родственников, а потом идут по друзьям и знакомым. Молодые люди, которые недавно сватались и получили отказ, в этот день могут снова заслать сватов.

Старый Новый год и запреты

Также в ночь с 13 на 14 января празднуют Старый Новый год. Его отмечают православные христиане, которые придерживаются старой системы летоисчисления, по Юлианскому календарю.

В этот день нельзя ссориться и выносить мусор из дома. Нельзя отдавать долги и нельзя ходить в темной, старой или грязной одежде. Нельзя обижаться и припоминать зло.

Первым в Старый Новый год должен зайти мужчина. Вечером за праздничным столом должны собраться члены семьи и попросить друг у друга прощения, а также пожелать достатка в новом году. Блюда на столе должны быть щедрыми и мясными, чтобы весь следующий год был прибыльным.