Старий Новий рік: всі обряди, традиції і заборони свята

Старий Новий рік в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

В Україні в ніч з 13 на 14 січня святкують одразу два свята

В Україні в ніч з 13 на 14 січня святкують Старий Новий рік або Щедрий вечір, який в народі ще називають Маланкою. У православних це свято вважається найбільш важливим, так як його пов'язували з циклом так званого Сонячного кола.

Традиції святкування

В цей день господині обов'язково готують щедру кутю та вареники з сиром, а також накривається багатий і не пісний стіл. На столі має бути 12 страв і обов'язково: кутя, узвар, пироги, м'ясні страви, холодець, варенки, борщ з пампушками.

Молодь "водить Маланку" – переодягають хлопця в жіноче плаття й разом з ним співають пісні і ставлять жартівливі сценки. За традицією, пізно ввечері спалюють дідуха – сніп соломи, який стоїть від Святого вечора до Нового року. В давнину вважали, що спалювання дідуха очистить від нечистої сили.

Увечері дівчата збираються, щоб ворожити на свою долю. Для цього вони пишуть на листочках важливі події (весілля, подорожі, робота) і розкладають навколо миски з водою. У воду кладуть шкаралупу від горіха зі свічкою. Для того, щоб дізнатися про своє майбутнє, потрібно закрити очі і представити свою мрію, а потім спостерігати, в яку сторону пливе шкаралупа.

На наступний день прийнято ходити і засівати зерном. Спочатку щедрувальники обходять родичів, а потім йдуть по друзям і знайомим. Молоді люди, які нещодавно сваталися і отримали відмову, в цей день можуть знову заслати сватів.

Старий Новий рік та заборони

Також в ніч з 13 на 14 січня святкують Старий Новий рік. Його відзначають православні християни, які дотримуються старої системи літочислення, за Юліанським календарем.

В цей день не можна сваритися і виносити сміття з хати. Не можна віддавати борги і не можна ходити в темному, старому або брудному одязі. Не можна ображатися і пригадувати зло.

Першим у Старий Новий рік повинен зайти чоловік. Увечері за святковим столом повинні зібратися члени сім'ї і попросити один в одного прощення, а також побажати достатку у новому році. Страви на столі повинні бути щедрими та м'ясними, щоб весь наступний рік був прибутковим.