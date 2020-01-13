Праздник 13 января: традиции, приметы и запреты дня

13 января - какой сегодня праздник

13 января 2020 украинцы отмечают Щедрый Вечер

13 января 2020 украинцы отмечают Щедрый Вечер, главными атрибутами которого по сей день являются богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Нередко в этот день девушки гадают о будущем замужестве.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

13 января - традиции праздника

Щедрый Вечер – завершающий период первой половины святок. В этот день устраивали пышный пир. Готовили самые большие и самые сытные блюда – свинину, мясные запеканки, запекали индейку, сладости украшали медом и орехами. В гости приглашали всех – от дальних родственников до заплутавших путников.

13 января - какой сегодня праздник

В этот день сама вселенная щедра к людям. На улице обычно царит хорошая погода, а среди людей - дружелюбная атмосфера. По этой причине и традиции дня связаны с щедростью. А потому 13 января важно проявлять сострадание, оказывать помощь и сглаживать конфликты.

К слову, магия этого дня помогает обогатиться, получить крупную денежную сумму, сохранить свое благосостояние и приумножить его. Именно поэтому на Щедрец издавна проводят денежные практики.

13 января- народные приметы

Если в этот день заметите оттепель - ждите теплого лета.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

13 января - запреты дня

В этот день категорически запрещается: