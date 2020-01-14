Старый Новый год: что категорически нельзя делать 14 января

Старый Новый год, который украинцы отмечают 14 января, имеет важное значение для православных христиан, поскольку этот день связан сразу с несколькими важными событиями. Какие приметы, традиции и главные запреты этого праздника - в материале Styler.

Так, согласно юлианскому календарю (до принятия григорианского в 1918 году, 1582 - на Западной Украине), именно этот день связывали с новым циклом так называемого Солнечного круга.

Что празднуют 14 января

По церковному календарю в этот день празднуют Обрезание Господне, именно это действие стало праобразом современного таинства крещения. На восьмой день рожденный в Вифлееме малыш был обрезан и назван Иисусом.

Кроме того, 14 января - день святителя Василия Великого, одного из самых почитаемых учителей церкви.

Также 14 января - приходит Старый Новый год, который встречают в ночь с 13 на 14 число.

Главный обряд праздника

На Старый Новый, 14 января, принято посевать. В обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет достаток и богатство на следующий год.

Старый Новый год 14 января (иллюстративное фото)

Принято посевать с самого утра, а лучше всего до восхода солнца. Самому первому посевальщику дарили самые богатые подарки, поэтому мальчишки старались встать как можно раньше, чтобы успеть первыми обойти дома.

Посевальщик приносит в дом жито и пшеницу, рассевает их по полу при этом напевая песню-посевалку или рассказывает стишок. Кроме того, считалось, что чем больше мальчишек придет посевать, тем более щедрым будет новый год.

Что категорически нельзя делать 14 января

Как уже было сказано выше, первым в дом на Старый Новый год должен зайти мужчина, а посевать женщинам, девушкам, девочкам - категорически запрещено. Зерно, рассыпанное по полу нельзя убирать до заката.

Согласно старому поверью, за столом нельзя пить по одной рюмке, надо выпить сразу по второй, "до пары", чтобы пожилые супруги прожили этот год вместе, а парни и девушки поскорее нашли себе вторую половинку.

Нельзя оставлять посевальщиков без награды, а также нельзя не впускать их в дом.