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Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)

Неділя 19 листопада 2023 10:22
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Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото) Такі іграшки можуть вас збагатити (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Старі іграшки на ялинку, які вже давно вийшли з моди та часто припадають пилом на горищах та бабусиних коморах з мотлохом, можуть виявитися неймовірно цінними. За деякі екземпляри колекціонери готові віддавати понад 45 тисяч гривень.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Violity, нещодавно "з молотка" пішла стара та навіть зламана іграшка, яка принесла своєму власнику чималі кошти.

Як виглядає цінна ялинкова іграшка

Мало хто звернув би увагу на таку іграшку. Фігурка у вигляді школярки, яка "стоїть" на прищіпці, виглядає досить старою і це не просто так. Її виготовили дуже давно, а з роками фарба на скляній іграшці навіть почала лущитися.

Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)Стара іграшка на ялинку (фото: violity.com)

Мало того, знизу іграшка і зовсім зламана. У неї буквально відколовся шматочок скла. При цьому власник не став її реставрувати, адже тоді б лот втратив усю цінність. Він навіть не прибрав павутину та залишки вати, які "поглинули" низ фігурки.

Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)Стара ялинкова іграшка (фото: violity.com)

"Ця надзвичайно рідкісна ялинкова іграшка «Школярка», виготовлена в артілі «Культіграшка» в Ленінграді", - розповіли у Violity про незвичайний лот.

Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)Іграшка за 45 тисяч гривень (фото: violity.com)

Продавець з Чернігова, ймовірно, не розраховував на те, що іграшка принесе йому стільки грошей. Колекціонери зробили майже 150 ставок, а переміг користувач, який вирішив заплатити за лот 45 тисяч 546 гривень.

Як виявилося, колекціонери можуть купити навіть такі "вбиті" лоти. Тому перевірте, чи у вас вдома такі старі іграшки. Можливо, на вас чекає справжній скарб, який вже припав пилом.

Стару ялинкову іграшку оцінили в 45 тисяч: перевірте, чи є такий скарб у вас (фото)

Скільки коштує стара ялинкова іграшка (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень.

Окрім цього стало відомо що ретро-іграшку продають за 30 тисяч гривень.

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колекціонери