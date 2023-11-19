Старую елочную игрушку оценили в 45 тысяч: проверьте, есть ли такое сокровище у вас (фото)
Старые игрушки на елку, которые давно вышли из моды и часто пылятся на чердаках и бабушкиных кладовых с хламом, могут оказаться невероятно ценными. За некоторые экземпляры коллекционеры готовы отдавать более 45 тысяч гривен.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Violity, недавно "с молотка" ушла старая и даже сломанная игрушка, принесшая своему владельцу немалые деньги.
Как выглядит ценная елочная игрушка
Мало кто обратил бы внимание на такую игрушку. Фигурка в виде школьницы, "стоящей" на прищепке, выглядит довольно старой и это не просто так. Ее изготовили очень давно, а с годами краска на стеклянной игрушке даже начала лущиться.
Старая игрушка на елку (фото: violity.com)
Мало того, снизу игрушка и вовсе сломана. У нее буквально откололся кусочек стекла. При этом владелец не стал ее реставрировать, ведь тогда лот потерял бы всю ценность. Он даже не убрал паутину и остатки ваты, "поглотившие" низ фигурки.
Старая елочная игрушка (фото: violity.com)
"Эта чрезвычайно редкая елочная игрушка "Школьница", изготовленная в артели "Культигрушка" в Ленинграде", - рассказали в Violity о необычном лоте.
Игрушка за 45 тысяч гривен (фото: violity.com)
Продавец из Чернигова, вероятно, не рассчитывал, что игрушка принесет ему столько денег. Коллекционеры сделали почти 150 ставок, а победил пользователь, решивший заплатить за лот 45 тысяч 546 гривен.
Как оказалось, коллекционеры могут купить даже такие "убитые" лоты. Поэтому проверьте, есть ли у вас такие старые игрушки. Возможно, вас ждет настоящее сокровище, которое уже запылилось.
Сколько стоит старая елочная игрушка (скриншот)
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что обычная кукла из прошлого стоит тысячи гривен.
Кроме этого стало известно, что ретро-игрушку продают за 30 тысяч гривен.