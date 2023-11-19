Старую елочную игрушку оценили в 45 тысяч: проверьте, есть ли такое сокровище у вас (фото)

Старые игрушки на елку, которые давно вышли из моды и часто пылятся на чердаках и бабушкиных кладовых с хламом, могут оказаться невероятно ценными. За некоторые экземпляры коллекционеры готовы отдавать более 45 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Violity, недавно "с молотка" ушла старая и даже сломанная игрушка, принесшая своему владельцу немалые деньги.

Как выглядит ценная елочная игрушка

Мало кто обратил бы внимание на такую игрушку. Фигурка в виде школьницы, "стоящей" на прищепке, выглядит довольно старой и это не просто так. Ее изготовили очень давно, а с годами краска на стеклянной игрушке даже начала лущиться.

Старая игрушка на елку (фото: violity.com)

Мало того, снизу игрушка и вовсе сломана. У нее буквально откололся кусочек стекла. При этом владелец не стал ее реставрировать, ведь тогда лот потерял бы всю ценность. Он даже не убрал паутину и остатки ваты, "поглотившие" низ фигурки.

Старая елочная игрушка (фото: violity.com)

"Эта чрезвычайно редкая елочная игрушка "Школьница", изготовленная в артели "Культигрушка" в Ленинграде", - рассказали в Violity о необычном лоте.

Игрушка за 45 тысяч гривен (фото: violity.com)

Продавец из Чернигова, вероятно, не рассчитывал, что игрушка принесет ему столько денег. Коллекционеры сделали почти 150 ставок, а победил пользователь, решивший заплатить за лот 45 тысяч 546 гривен.

Как оказалось, коллекционеры могут купить даже такие "убитые" лоты. Поэтому проверьте, есть ли у вас такие старые игрушки. Возможно, вас ждет настоящее сокровище, которое уже запылилось.

Сколько стоит старая елочная игрушка (скриншот)