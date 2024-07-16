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Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата Мітчелл

Вівторок 16 липня 2024 09:43
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Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата Мітчелл Злата Мітчелл і Ольга Фреймут (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Злата Мітчелл, старша донька телеведучої Ольги Фреймут, здивувала підписників новим фото. У соцмережах вона виклала кадр, на якому позувала у купальнику та напівпрозорій накидці.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram 18-річної дівчини.

Злата Мітчелл показалася у купальнику

На знімку, який старша донька зірки українського телебачення виклала у своєму блозі, вона постала у чорному купальнику, а також коричневій в'язаній накидці. Пляжне вбрання дозволило дівчині продемонструвати ноги.

Світлина була зроблена на пляжі, позаду видніються зелені пейзажі та білий пісок.

Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата Мітчелл

Злата Мітчелл у купальнику (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Що відомо про старшу доньку Фреймут

Мітчелл народилася у період стосунків Ольги Фреймут з британським бізнесменом Нілом Мітчеллом. Дівчина, як відомо, вже кілька років мешкає у США, проте час від часу приїжджає в Україну.

Донька ведучої активно веде свої соцмережі: на її сторінку в Instagram підписані майже 45 тисяч юзерів. Там дівчина часто викладає кадри з повсякденного життя, з яких можна дізнатися, чим вона займається, де вчиться та як любить проводити свій вільний час.

Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата МітчеллЗлаті 18 років (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Злата захоплюється хореографією та обожнює подорожі, про що теж не втомлюється розповідати у соцмережах.

Окрім того, дівчина зізнавалася, що вже звикла до життя у кількох країнах, і поки що не обрала для себе місце, де остаточно б хотіла осісти. Тим не менше, вона не приховує, що хоче, аби її майбутні нащадки частину свого часу теж проводили в Україні.

"‎Хочу, щоб мої діти теж якусь частину дитинства провели в Україні. Але, в цілому, я завжди хотіла бути в Каліфорнії. Та кар'єра, яку я обираю, змусить мене жити по всьому світу. І для мене - це ок, я усе життя подорожую", - ділилася у своєму блозі Злата.

Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата МітчеллДівчина мешкає за кордоном (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Що відомо про Ольгу Фреймут

Окрім Злати, зірка "Ревізора" та "Підйому" виховує ще двох дітей: сина Валерія, який народився в 2016 році, та доньку Євдокію, яка з’явилася на світ влітку 2017 року. Батьком дітей є продюсер Володимир Локотко, за якого знаменитість вийшла заміж у 2017 році.

Стосунки між Фреймут і Локотко зав'язалися ще у 2015 році, і після народження лругої доньки Фреймут взяла прізвище свого чоловіка.

Старша донька Фреймут показалася в купальнику: як зараз виглядає 18-річна Злата МітчеллФреймут з чоловіком та дітьми (Фото: instagram.com/freimutolia)

Подивіться на дітей українських зірок, які змінилися до невпізнаваності.

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