Дочка Олі Фреймут показала нові фото з Каліфорнії: як сьогодні виглядає Злата

17-річна донька головної "ревізорки" країни Олі Фреймут вже декілька років живе у Лос-Анджелесі, Каліфорнії. Звідти Злата періодично публікує фото, чим тішить своїх прихильників. Цього разу дівчина показалася у доволі недитячому образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спадкоємиці телеведучої.

Як сьогодні виглядає Злата

Тінейджерка не соромиться публікувати далеко не дитячі знімки.

Не дивлячись на свій юний вік, старша донька експертки по етикету любить похизуватися своїми принадами.

На нещодавніх світлинах, якими Злата поділилася у своєму блозі, вона позує у рожевій сукні, яка обтягує та підкреслює її пишну фігуру.

Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали красуню компліментами.

Але, окрім позитивних коментарів, знайшлися ті, хто написав спадкоємиці зірки, що вона своїм зовнішнім виглядом "ганьбить свою матір".

Вау, вам дуже личить рожевий колір

Ти виглядаєш неперевершено

Боже! Злато, дитино, не ганьби свою матір! Своїм зовнішнім виглядом та вбранням ти заганяєш в глухий кут прекрасну Ольгу Фреймут!

Як на мене, дуже гарна фігура, і її вбрання. Я особисто нічого вульгарного не побачила. Вона молода красива дівчина, і коли, як не зараз, робити такі фото

Дуже гарна сукня!

До слова, у Лос-Анджелесі старша донька Олі Фреймут живе і навчається без батьків.

Вона має власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING.

Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Також у Злати вже є бойфренд-американець, якого звати Оскар.