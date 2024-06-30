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Донька Полякової розбурхала мережу "недитячими" фото: "зіркова" мама емоційно відреагувала

Неділя 30 червня 2024 10:28
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Донька Полякової розбурхала мережу "недитячими" фото: "зіркова" мама емоційно відреагувала Оля Полякова з донькою Машею (Фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Любов Блажко

Старша донька Олі Полякової Марія вразила підписників свіжим контентом. Так, у своєму блозі вона поділилася результатами сміливої фотосесії, на якій постала в напівоголеному вигляді.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Нова фотосесія Маші Полякової

На кадрах Полякова-молодша з'явилася з розпущеним волоссям, вона позувала на тлі зелених рослин. Тіло Марія прикрила мокрим простирадлом. Завершили образ лаконічні аксесуари на шиї.

"Зіркова" мама вже встигла відреагувати на ефектні кадри та залишила коментар до її публікації.

"Прекрасна! Без ретуші, крута!" - написала співачка.

Донька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувалаДонька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувалаМарія показала сміливі кадри (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакція мережі

Тим часом підписники також активно відреагували на новий контент з боку 19-річної дівчини. Дехто навіть зауважив, що фотографії нагадали їм картини з епохи Ренесансу. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "Остання - там обличчя схоже на жінку з картин епохи Ренесансу"
  • "Найкраща! Навіть словами не можу передат, яка ти тендітна і неможлива на світлинах"
  • "Дивишся у саму душу"
  • "Круті фото! В них є майбутнє"
  • "Яка жіноча, мила, ніжна та природна!".

Донька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувалаДонька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувалаЮзери активно відреагували на нові фото дівчини (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, Маша Полякова - старша донька Олі Полякової. Також у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським артистка виховує молодшу доньку Алісу, яка нещодавно повернулася до України після тривалого перебування у Великій Британії.

Марія, як відомо, теж раніше вчилася у Британії, але після року в чужій країні покинула виш, приїхала в додому і стала студенткою музичної академії імені Чайковського.

Донька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувалаДонька Полякової розбурхала мережу &quot;недитячими&quot; фото: &quot;зіркова&quot; мама емоційно відреагувала

Марії Поляковій 19 років (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Маша Полякова зізналася, скільки заробляє, та назвала найдорожчий подарунок від батьків.

Також почитайте про українських зірок, які сміливо показують себе без макіяжу і фільтрів.

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