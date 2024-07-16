Старшая дочь Фреймут показалась в купальнике: как сейчас выглядит 18-летняя Злата Митчелл

Злата Митчелл, старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут , удивила подписчиков новым фото. В соцсетях она выложила кадр, на котором позировала в купальнике и полупрозрачной накидке.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 18-летней девушки.

Злата Митчелл показалась в купальнике

На снимке, который старшая дочь звезды украинского телевидения выложила в своем блоге, она предстала в черном купальнике, а также вязаной коричневой накидке. Пляжный наряд позволил девушке продемонстрировать ноги.

Фотография была сделана на пляже, позади видны зеленые пейзажи и белый песок.

Злата Митчелл в купальнике (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Что известно о старшей дочери Фреймут

Митчелл родилась в период отношений Ольги Фреймут с британским бизнесменом Нилом Митчелл. Девушка, как известно, уже несколько лет проживает в США, однако время от времени приезжает в Украину.

Дочь ведущей активно ведет свои соцсети: на ее страницу в Instagram подписаны почти 45 тысяч пользователей. Там девушка часто публикует кадры из повседневной жизни, из которых можно узнать, чем она занимается, где учится и как любит проводить свое свободное время.

Злате 18 лет (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Злата увлекается хореографией и обожает путешествия, о чем тоже не устает рассказывать в соцсетях.

Кроме того, девушка признавалась, что уже привыкла к жизни в нескольких странах, и пока не выбрала для себя место, где бы окончательно хотела осесть. Тем не менее, она не скрывает, что хочет, чтобы ее будущие потомки часть своего времени тоже проводили в Украине.

"Хочу, чтобы мои дети тоже какую-то часть детства провели в Украине. Но, в целом, я всегда хотела быть в Калифорнии. Та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру. И для меня - это ок, я всю жизнь путешествую", - делилась в своем блоге Злата.

Девушка живет за границей (Фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Что известно об Ольге Фреймут

Кроме Златы, звезда "Ревизора" и "Подъема" воспитывает еще двоих детей: сына Валерия, родившегося в 2016 году, и дочь Евдокию, появившуюся на свет летом 2017 года. Отцом детей является продюсер Владимир Локотко, за которого знаменитость вышла замуж в 2017 году.

Отношения между Фреймут и Локотко завязались еще в 2015 году, и после рождения второй дочери Фреймут взяла фамилию своего мужа.

Фреймут с мужем и детьми (Фото: instagram.com/freimutolia)