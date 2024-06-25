Вже такі дорослі! Діти українських зірок змінилися до невпізнаваності (фото)
До дітей відомих батьків з самого народження прикута увага. Суспільству подобається спостерігати за ростом і змінами у житті дітвори своїх кумирів.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас знімки як змінилися діти українських селебріті.
Син Катерини Осадчої
Найстаршому сину Катерини Іллі 21 рік. Нині хлопець навчається у США, в University of Maryland. Там він вивчає сферу IT та штучний інтелект.
У своєму Instagram зіркова мама час від часу ділиться фото з дорослим Іллею та архівними знімками з сином.
Син Катерини Осадчої Ілля (фото:instagram.com/kosadcha)
Син Тіни Кароль
Єдиному сину співачки вже 15 років. Хлопець наразі навчається в елітній школі Лондона Repton Preparatory School.
Тіна періодично публікує спільні фото з дитиною по відеозвʼязку і додає, що дуже сумує за Веніаміном.
Син Тіни Кароль Веніамін (фото:instagram.com/tina_karol)
Донька Маші Єфросиніної
Старша дитина Маші - не публічна дівчина. Нові фото Нани рідко виникають у соцмережах мами, тому кожна її поява привертає увагу публіки.
Цьогоріч юній леді виповнилося 20 років. Нана навчається закордоном, у Канадському коледжі.
Донька Маші Єфросиніної Нана (фото:instagram.com/mashaefrosinina)
Син Потапа
Пʼятнадцятирічний син Олексія нині поїхав на літо у США до свого тата.
В дитинстві у хлопця проявлявся інтерес до музики, зараз же Андрій активно цікавиться баскетболом.
Син Олексія Потапенко Андрій (фото:instagram.com/potapchiq)
Син Олексія Потапенка Андрій (фото: instagram.com/realpotap)
Донька Олі Фреймут
Старша донька ведучої, Злата Мітчелл, часто зʼявляється у заголовках ЗМІ. Вісімнадцятирічна дівчина любить виставляти свої яскраві фото в Instagram.
Злата змінилася до невпізнаваності. Білявка від природи, нині пофарбувалась у темний колір та експериментує зі стилем.
Зараз Злата самостійно проживає у Лос-Анджелесі.
Донька Олі Фреймут Злата (фото:instagram.com/zlata_mitchell)
Раніше ми розповідали про те, як виглядала зірка "Бріджетонів" до участі в серіалі.
Також ми писали про те, як змінилась акторка, що зіграла Пем зі серіалу "Офіс".
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