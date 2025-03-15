Старовинні українські прізвища, які давали байстрюкам. Чи є ваше серед них?

В давнину в Україні дітям, народженим поза шлюбом, часто давали особливі прізвища, які могли натякати на їхнє соціальне становище. Деякі з них збереглися й донині.

Які прізвища давали позашлюбним дітям кілька століть тому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на РадіоТрек.

У минулі століття вибір прізвища для дитини, народженої поза шлюбом, мав свої особливості. Ім'я при хрещенні зазвичай надавали за святцями, а от по батькові визначалося за ім’ям хрещеного.

Позашлюбні діти нерідко отримували спеціальні родові імена, які вказували на їхній статус. Серед таких були: Кривдюк, Кривтюк, Покровтюк. Проте з часом вони зникли та не збереглися до наших днів.

Якщо батько офіційно визнавав дитину, вона могла носити його прізвище. В деяких випадках, якщо дідусь із материнського боку погоджувався, малюк отримував його прізвище. Також, часто дітям давали прізвища, утворені від імені матері. Ось кілька таких прикладів:

Катренко

Настенко

Маруняк

Марусяк

Марунчак

Маріяш

Маланчук

Маланюк

Фещин

Паращук

Олянчин

Катеринюк

Гануляк

Мотренко

Бувало й так, що прізвище створювали на основі імені або родового імені чоловіка, якого вважали батьком.

Наприклад, якщо батько мав прізвище Четвертинський, дитині могли надати Вертинський. Якщо ж чоловіка звали Калитовський, то дитина могла отримати прізвище Литовський.

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