ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Старовинні українські прізвища, які давали байстрюкам. Чи є ваше серед них?

Субота 15 березня 2025 08:00
UA EN RU
Старовинні українські прізвища, які давали байстрюкам. Чи є ваше серед них? Які прізвища можуть викрити таємницю походження (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В давнину в Україні дітям, народженим поза шлюбом, часто давали особливі прізвища, які могли натякати на їхнє соціальне становище. Деякі з них збереглися й донині.

Які прізвища давали позашлюбним дітям кілька століть тому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на РадіоТрек.

У минулі століття вибір прізвища для дитини, народженої поза шлюбом, мав свої особливості. Ім'я при хрещенні зазвичай надавали за святцями, а от по батькові визначалося за ім’ям хрещеного.

Позашлюбні діти нерідко отримували спеціальні родові імена, які вказували на їхній статус. Серед таких були: Кривдюк, Кривтюк, Покровтюк. Проте з часом вони зникли та не збереглися до наших днів.

Якщо батько офіційно визнавав дитину, вона могла носити його прізвище. В деяких випадках, якщо дідусь із материнського боку погоджувався, малюк отримував його прізвище. Також, часто дітям давали прізвища, утворені від імені матері. Ось кілька таких прикладів:

  • Катренко
  • Настенко
  • Маруняк
  • Марусяк
  • Марунчак
  • Маріяш
  • Маланчук
  • Маланюк
  • Фещин
  • Паращук
  • Олянчин
  • Катеринюк
  • Гануляк
  • Мотренко

Бувало й так, що прізвище створювали на основі імені або родового імені чоловіка, якого вважали батьком.

Наприклад, якщо батько мав прізвище Четвертинський, дитині могли надати Вертинський. Якщо ж чоловіка звали Калитовський, то дитина могла отримати прізвище Литовський.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Історія України Цікаві факти Імена
NEWS
За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ
За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ