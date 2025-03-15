Старинные украинские фамилии, которые давали бастардам. Есть ли ваша среди них?

В давние времена в Украине детям, рожденным вне брака, часто давали особые фамилии, которые могли намекать на их социальное положение. Некоторые из них сохранились и по сей день.

Какие фамилии давали внебрачным детям несколько столетий назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на РадиоТрек .

В прошлые века выбор фамилии для ребенка, рожденного вне брака, имел свои особенности. Имя при крещении обычно давали по святцам, а вот отчество определялось по имени крестного.

Внебрачные дети нередко получали специальные родовые имена, которые указывали на их статус. Среди таких были: Кривдюк, Кривтюк, Покровтюк. Однако со временем они исчезли и не сохранились до наших дней.

Если отец официально признавал ребенка, он мог носить его фамилию. В некоторых случаях, если дедушка с материнской стороны соглашался, малыш получал его фамилию. Также, часто детям давали фамилии, образованные от имени матери. Вот несколько таких примеров:

Катренко

Настенко

Маруняк

Марусяк

Марунчак

Маріяш

Маланчук

Маланюк

Фещин

Паращук

Олянчин

Катеринюк

Гануляк

Мотренко

Бывало и так, что фамилию создавали на основе имени или родового имени мужчины, которого считали отцом.

Например, если отец носил фамилию Четвертинский, ребенку могли предоставить Вертинский. Если же мужчину звали Калитовский, то ребенок мог получить фамилию Литовский.

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