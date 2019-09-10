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В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 11:14
В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)
Фото: Украинский флаг (РБК-Украина)

На линии разграничения вновь появились украинские флаги, которые по непонятным причинам пропали

В Станице Луганской на столбах вновь повесили украинские флаги, которые исчезли ранее с линии разграничения. Теперь досадная ошибка исправлена и желто-голубые стяги красуются на возвышении. Об этом на своей Facebook-странице сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Наконец-то досадная ошибка устранена и флаги Украины возвращены на место. Надеюсь, что виновные за такие действия, те, кто дал команду снять флаги Украины понесут суровую ответственность! Слишком большую цену мы платим, чтобы именно этот флаг свободно развевался над этой территорией. Луганск - это Украина", - написал военный.

В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)Фото: Украинские флаги в Станице Луганской (facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети радостно отреагировали на данный факт в комментариях.

  • Отличная новость!
  • Згадали марш наших воїнів?
  • Приємно про це чути.
  • Подвесить бы рядом того кто приказал их снять.
  • Дякую за добру новину, бо дуже вже гидко все це виглядало. Але, хто дав команду зняти? Цього "героя" потрібно зробити відомим.

В Станице Луганской вернули на место украинские флаги (яркие фото)Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Как мы ранее сообщали, украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Читайте также, как в Станице Луганской начал курсировать электромобиль от КППВ к мосту.

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