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Украинская сторона демонтировала фортификации в Станице Луганской

Новости » Политика    03.09.2019 - 19:57
Украинская сторона демонтировала фортификации в Станице Луганской
Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/odalug)

Представители "ЛНР" свои обязательства не исполнили

Во вторник, 3 сентября, работы по полному демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской были закончены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской областной госадминистрации в Facebook.

Сообщается, что здесь работали 11 человек инженерной группы ГСЧС. Шесть работников автодорожной службы убирали песок и мусор с проезжей части дороги. В послеобеденное время работы были закончены.

"Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что примерно в 200 метрах от взлома моста работы были остановлены, поскольку из ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны так называемой "ЛНР". Представители оккупированных территорий свои обязательства по демонтажу не исполнили.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, будет рано", - говорится в сообщении.

Украинская сторона демонтировала фортификации в Станице ЛуганскойФото: будка боевиков (facebook.com/odalug)

Напомним, 2 сентября сообщалось, что украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона завершила демонтаж блокпоста и начала строительство разрушенного моста.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на осенний режим работы с 07:00 до 18:30.

Голик: для развития инфраструктуры нужен профессиональный менеджмент Боевики не пропустили строителей к мосту в Станице Луганской, - СЦКК
Новости Украины мостСтаница Луганскаядемонтаж
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