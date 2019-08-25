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Украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 14:08
Украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской
Фото: фортификационные сооружения в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news/)

Боевики до сих пор не начали демонтаж фортификаций со своей стороны

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции О'объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, утром 25 августа украинские пиротехники приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не было проведено никаких инженерных работ.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, которые проводятся с украинской стороны.

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификаций в Станице Луганской

Напомним, вчера в штабе Объединенных сил сообщили о том, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обследование фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская. Тогда же отмечалось, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.

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