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В Станице Луганской начал курсировать электромобиль от КППВ к мосту

Новости » Общество    17.08.2019 - 06:57
В Станице Луганской начал курсировать электромобиль от КППВ к мосту
Фото: электромобиль (facebook.com/odalug)

Электрокар перевозит жителей оккупированных территорий к мосту

От контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской до моста начал курсировать электромобиль. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что первый рейс на участке длиной 800 метров между мостом и КПВВ. Автомобиль был приобретен силами партнеров из ООН.

"Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами линии разграничения, реализованный совместно с полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН в городе Северодонецк", - отметил председатель ОГА Виталий Комарницкий.

Он добавил, что ОГА работает над реконструкцией моста, но очень важным является решение гуманитарных проблем, которые создают почву для антиукраинских инсинуаций со стороны оккупантов.

"Спасибо нашим надежным партнерам за все, что сделано для обустройства КПВВ: от строительства "навесов", под которыми люди могут отдохнуть, до закупки инвалидных колясок к оснащению рабочих мест пограничников.

Фото: электромобиль (facebook.com/odalug)

Напомним, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 16 августа, завершили разминирование около 2 га территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

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