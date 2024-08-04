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Стань самураєм успіху. Як працює канбан - могутня техніка японської продуктивності

Канбан - проста та досконала японська техніка контролю та вдосконалення (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Вас завжди вражала надлюдська ефективність японців у колективної праці та бізнесі? Так, в них є секретні техніки для досягнення дуже високого рівня продуктивності. Ви готові розібратися в одній з них - у перевіреної та вже майже легендарній техніці Канбан?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало детальний та зрозумілий опис, що це за техніка та як її потужно використовувати. І хоча вона створювалась для керування бізнес-процесами, ви легко зможете знайти тут потужний потенціал для саморозвитку.

Виникнення Канбану

Японське слово "канбан", що перекладається як "візуальна дошка" або "знак", почало використовуватися ще в 1950-х роках для позначення процесу.

Спершу його розробила і впровадила компанія Toyota як систему планування для виробництва за принципом "точно вчасно".

Однак сучасне розуміння терміну "Канбан" пов'язане з появою "Методу Канбан", який був офіційно визначений у 2007 році.

Практики Канбану

Для успішного впровадження Канбану у бізнесі або колективній праці використовуються 5 ключових практик:

  • Візуалізація робочого процесу. Створення візуального представлення робочого процесу допомагає виявити вузькі місця та покращити прозорість.
  • Обмеження роботи в процесі. Обмеження кількості завдань, над якими працюють одночасно, допомагає уникнути багатозадачності та підвищити ефективність.
  • Управління потоком. Оптимізація потоку досягається шляхом моніторингу показників та виявлення проблемних місць.
  • Впровадження зворотного зв’язку. Отримання зворотного зв’язку від клієнтів та команди допомагає виявляти області для покращення.
  • Вдосконалення через співпрацю. Канбан заохочує до постійного вдосконалення шляхом співпраці та експериментування.

Коли усе важливе - перед очима, порядок у голові та колективі настає сам собою (фото: Freepik.com) 

Як створити особисту канбан-дошку

Найпростіший спосіб створити особисту канбан-дошку - це організувати її у три колонки:

  • До виконання
  • У процесі
  • Виконано

Для цього можна використовувати фізичну дошку або програмне забезпечення для управління проєктами.

Додайте окрему картку для кожного завдання в колонку "До виконання".

Після цього пріоритезуйте завдання, позначивши їх як "Високий", "Середній" або "Низький" пріоритет.

Визначте, скільки завдань вам зручно виконувати одночасно, ідеально - одне завдання, але для більших проєктів можна тримати в роботі 2-3 завдання одночасно.

Коли завдання завершено, перемістіть його в колонку "Виконано" та додайте нове завдання в колонку "У процесі".

На перший погляд - нічого складного, але метод чудово працює, якщо до нього ставитися відповідально (фото: Wikimedia)

Як використовувати канбан для управління особистим життям

Створіть щоденний список справ

Канбан-дошка допоможе вам відстежувати всі завдання на день, від покупок до навчання нових навичок. Це надає чітку картину того, що вже виконано, і допомагає організувати завдання за пріоритетністю.

Записуйте чудові ідеї

Записуючи ідеї на канбан-дошці, ви зберігаєте їх у пам'яті та стимулюєте себе до дій. Після запису ідеї ви можете розвивати її, ставити цілі та реалізовувати свої плани.

Управляйте сімейним життям

Канбан-дошка допоможе вам організувати сімейні обов'язки та важливі події, такі як дитячі вистави, дні народження, сімейні вечері тощо. Це забезпечує виконання всіх зобов'язань та зміцнює стосунки з родиною та друзями.

Раніше ми вже писали, як швидше влитися в колектив при адаптації на новій роботі.

Читайте також про метод, який використовують успішні люди, щоб підвищити свою продуктивність в рази.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Kanban Zone, Kanban Univercity, Вікіпедія.

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