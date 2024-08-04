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Стань самураем успеха. Как работает канбан - мощная техника японской производительности

Канбан - простая и совершенная японская техника контроля и усовершенствования (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Вас всегда поражала сверхчеловеческая эффективность японцев в коллективном труде и бизнесе? Да, у них есть секретные техники для достижения очень высокого уровня производительности. Вы готовы разобраться в одной из них - в проверенной и уже почти легендарной технике Канбан?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило детальное и понятное описание, что это за техника и как ее использовать. И хотя она создавалась для управления бизнес-процессами, вы легко сможете найти здесь мощный потенциал для саморазвития.

Возникновение Канбана

Японское слово "канбан", переводимое как "визуальная доска" или "знак", начало использоваться еще в 1950-х годах для обозначения процесса.

Сначала его разработала и внедрила компания Toyota как систему планирования для производства по принципу "точно вовремя".

Однако современное понимание термина "Канбан" связано с появлением "Метода Канбан", официально определенного в 2007 году.

Практики Канбана

Для успешного внедрения Канбана в бизнесе или коллективном труде используются 5 ключевых практик:

  • Визуализация рабочего процесса. Создание визуального представления рабочего процесса помогает выявить узкие места и улучшить прозрачность.
  • Ограничение работы в процессе. Ограничение количества задач, над которыми работает одновременно, помогает избежать многозадачности и повысить эффективность.
  • Управление потоком. Оптимизация потока достигается путём мониторинга показателей и выявления проблемных мест.
  • Внедрение обратной связи. Получение обратной связи от клиентов и команды помогает обнаруживать области для улучшения.
  • Совершенствование через сотрудничество. Канбан поощряет постоянное совершенствование путем сотрудничества и экспериментирования.

Когда все важно - перед глазами, порядок в голове и коллективе наступает сам собой (фото: Freepik.com)

Как создать личную канбан-доску

Самый простой способ создать личную канбан-доску - это организовать ее в три колонки:

  • К исполнению
  • В процессе
  • Выполнено

Для этого можно использовать физическую доску или программное обеспечение для управления проектами.

Добавьте отдельную карту для каждого задания в колонку "До выполнения".

После этого приоритезируйте задачи, обозначив их как "Высокий", "Средний" или "Низкий" приоритет.

Определите, сколько задач вам удобно выполнять одновременно, идеально - одна задача, но для больших проектов можно держать в работе 2-3 задания одновременно.

По завершении задания переместите его в колонку "Выполнено" и добавьте новое задание в колонку "В процессе".

На первый взгляд - ничего сложного, но метод отлично работает, если к нему относиться ответственно (фото: Wikimedia)

Как использовать канбан для управления личной жизнью

Создайте ежедневный список дел

Канбан-доска поможет вам отслеживать все задания в день, от покупок до обучения новым навыкам. Это дает четкую картину того, что уже выполнено, и помогает организовать задачи по приоритетности.

Записывайте великолепные идеи

Записывая идеи на канбан-доске, вы храните их в памяти и стимулируете себя к действиям. После записи идеи вы можете развивать ее, ставить цели и реализовать свои планы.

Управляйте семейной жизнью

Канбан-доска поможет вам организовать семейные обязанности и важные события, такие как детские представления, дни рождения, семейные ужины и т.д. Это обеспечивает выполнение всех обязательств и укрепляет отношения с семьей и друзьями.

Раньше мы уже писали, как быстрее влиться в коллектив при адаптации к новой работе.

Читайте также о методе, который используют успешные люди, чтобы повысить свою производительность в разы.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Kanban Zone, Kanban Univercity, Википедия.

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