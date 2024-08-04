Стань самураем успеха. Как работает канбан - мощная техника японской производительности

Вас всегда поражала сверхчеловеческая эффективность японцев в коллективном труде и бизнесе? Да, у них есть секретные техники для достижения очень высокого уровня производительности. Вы готовы разобраться в одной из них - в проверенной и уже почти легендарной технике Канбан?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило детальное и понятное описание, что это за техника и как ее использовать. И хотя она создавалась для управления бизнес-процессами, вы легко сможете найти здесь мощный потенциал для саморазвития.
Японское слово "канбан", переводимое как "визуальная доска" или "знак", начало использоваться еще в 1950-х годах для обозначения процесса.
Сначала его разработала и внедрила компания Toyota как систему планирования для производства по принципу "точно вовремя".
Однако современное понимание термина "Канбан" связано с появлением "Метода Канбан", официально определенного в 2007 году.
Для успешного внедрения Канбана в бизнесе или коллективном труде используются 5 ключевых практик:
Самый простой способ создать личную канбан-доску - это организовать ее в три колонки:
Для этого можно использовать физическую доску или программное обеспечение для управления проектами.
Добавьте отдельную карту для каждого задания в колонку "До выполнения".
После этого приоритезируйте задачи, обозначив их как "Высокий", "Средний" или "Низкий" приоритет.
Определите, сколько задач вам удобно выполнять одновременно, идеально - одна задача, но для больших проектов можно держать в работе 2-3 задания одновременно.
По завершении задания переместите его в колонку "Выполнено" и добавьте новое задание в колонку "В процессе".
Создайте ежедневный список дел
Канбан-доска поможет вам отслеживать все задания в день, от покупок до обучения новым навыкам. Это дает четкую картину того, что уже выполнено, и помогает организовать задачи по приоритетности.
Записывайте великолепные идеи
Записывая идеи на канбан-доске, вы храните их в памяти и стимулируете себя к действиям. После записи идеи вы можете развивать ее, ставить цели и реализовать свои планы.
Управляйте семейной жизнью
Канбан-доска поможет вам организовать семейные обязанности и важные события, такие как детские представления, дни рождения, семейные ужины и т.д. Это обеспечивает выполнение всех обязательств и укрепляет отношения с семьей и друзьями.
Раньше мы уже писали, как быстрее влиться в коллектив при адаптации к новой работе.
Читайте также о методе, который используют успешные люди, чтобы повысить свою производительность в разы.
При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Kanban Zone, Kanban Univercity, Википедия.