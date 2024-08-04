Стань самураем успеха. Как работает канбан - мощная техника японской производительности

Возникновение Канбана

Японское слово "канбан", переводимое как "визуальная доска" или "знак", начало использоваться еще в 1950-х годах для обозначения процесса.

Сначала его разработала и внедрила компания Toyota как систему планирования для производства по принципу "точно вовремя".

Однако современное понимание термина "Канбан" связано с появлением "Метода Канбан", официально определенного в 2007 году.

Практики Канбана

Для успешного внедрения Канбана в бизнесе или коллективном труде используются 5 ключевых практик:

Визуализация рабочего процесса. Создание визуального представления рабочего процесса помогает выявить узкие места и улучшить прозрачность.

Создание визуального представления рабочего процесса помогает выявить узкие места и улучшить прозрачность. Ограничение работы в процессе. Ограничение количества задач, над которыми работает одновременно, помогает избежать многозадачности и повысить эффективность.

Ограничение количества задач, над которыми работает одновременно, помогает избежать многозадачности и повысить эффективность. Управление потоком. Оптимизация потока достигается путём мониторинга показателей и выявления проблемных мест.

Оптимизация потока достигается путём мониторинга показателей и выявления проблемных мест. Внедрение обратной связи . Получение обратной связи от клиентов и команды помогает обнаруживать области для улучшения.

. Получение обратной связи от клиентов и команды помогает обнаруживать области для улучшения. Совершенствование через сотрудничество. Канбан поощряет постоянное совершенствование путем сотрудничества и экспериментирования.

Когда все важно - перед глазами, порядок в голове и коллективе наступает сам собой (фото: Freepik.com)

Как создать личную канбан-доску

Самый простой способ создать личную канбан-доску - это организовать ее в три колонки:

К исполнению

В процессе

Выполнено

Для этого можно использовать физическую доску или программное обеспечение для управления проектами.

Добавьте отдельную карту для каждого задания в колонку "До выполнения".

После этого приоритезируйте задачи, обозначив их как "Высокий", "Средний" или "Низкий" приоритет.

Определите, сколько задач вам удобно выполнять одновременно, идеально - одна задача, но для больших проектов можно держать в работе 2-3 задания одновременно.

По завершении задания переместите его в колонку "Выполнено" и добавьте новое задание в колонку "В процессе".

На первый взгляд - ничего сложного, но метод отлично работает, если к нему относиться ответственно (фото: Wikimedia)

Как использовать канбан для управления личной жизнью

Создайте ежедневный список дел

Канбан-доска поможет вам отслеживать все задания в день, от покупок до обучения новым навыкам. Это дает четкую картину того, что уже выполнено, и помогает организовать задачи по приоритетности.

Записывайте великолепные идеи

Записывая идеи на канбан-доске, вы храните их в памяти и стимулируете себя к действиям. После записи идеи вы можете развивать ее, ставить цели и реализовать свои планы.

Управляйте семейной жизнью

Канбан-доска поможет вам организовать семейные обязанности и важные события, такие как детские представления, дни рождения, семейные ужины и т.д. Это обеспечивает выполнение всех обязательств и укрепляет отношения с семьей и друзьями.